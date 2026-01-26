[미장브리핑] 1월 美 FOMC 동결 전망 우세…차기 연준의장 발표 주목

▲27~28일(현지시간) 미국 연방준비제도(연준)의 올해 첫 공개시장위원회(FOMC)가 개최. 2025년 9·10·12월 세 차례 회의에서 0.25%p씩 정채금리를 인하. 현재 수준은 3.50~3.75%. 이번 FOMC 회의에서는 고용시장 둔화에도 불구하고 물가 우려로 동결 전망이 우세함. 의사록과 제롬 파월 연준의장의 발언에서 올해 금리 경로 발언에 주목.

이번 FOMC 회의부터 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행(연은), 베스 해먹 클리블랜드, 애나 폴슨 필라델피아, 로리 로건 댈러스, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 투표권을 가져.

▲도널드 트럼프 미국 대통령은 이르면 이번 주 차기 연준의장 인선 발표 예정. 케빈 워시 전 연준 이사와 릭 라이더 블랙록 글로벌 채권부문 최고투자책임자가 하마평에 오르며 유력 후보로 거론되고 있어.

(사진=이미지투데이)

▲27일 미국 1월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 발표. 2025년 12월 89.1을 기록, 이는 5개월 연속 하락치. 이번에도 하락할지 관심.

▲28일부터 미국 대형 기업들의 실적 발표. 마이크로소프트·메타·테슬라·ASML이 발표하며 29일에는 애플이 작년 4분기 실적 발표.