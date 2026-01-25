헬리오스, 국회 AX 포럼서 ‘능동형 AI 홈 헬스케어’ 비전 제시

헬리오스가 급격한 인구구조 변화에서 AI헬스케어가 대안이 될 수 있다고 제시했다.

헬리오스는 ‘AI로 안전한 대한민국’을 주제로 최근 열린 AX 포럼(AI Transformation AX Forum)에서 이같이 밝혔다.

헬리오스는 ‘AI 로봇을 통한 홈 헬스케어와 보건 사회 안전망 구축’을 주제로 한 발표에서 대한민국의 급격한 인구구조 변화를 지적하며, ‘치료를 넘어 예방으로, 병원을 넘어 가정으로’를 슬로건으로 제시했다.

(제공=헬리오스)

헬리오스는 “대한민국은 유례없는 속도로 초고령 사회로 진입하고 있으며, 통계청에 따르면 2030년에는 65세 이상 인구가 전체의 25.5%까지 증가할 것”이라며 “이러한 인구 구조 변화는 의료비 폭증으로 직결되며, 국회 예산처 분석에 따르면 2027년 건강보험 재정이 10조원대 적자로 돌아설 것으로 전망된다”고 우려를 표했다.

이러한 문제를 해결하기 위해 핵심 시스템인 ‘스마트 링’을 통해 사용자의 건강 상태를 24시간 밀착 관리한다. 실시간 정밀 추적을 통해 데이터 공백을 최소화하고, AI가 수집된 데이터를 분석해 심정지나 뇌졸중 등 신체 이상 징후를 조기에 감지한다. 위험 신호가 포착되면 즉시 알림을 보내 골든타임을 확보할 수 있도록 돕는다.

또 함께 소개된 ‘헬리오스타’ 로봇은 300W급 고출력 근적외선(PBM) 기술을 탑재했다. 로봇이 통증 및 염증 부위를 스스로 찾아 비침습적으로 사용자를 케어하는 방식이다.

이를 통해 기존의 ‘증상 발생 → 병원 예약 및 이동 → 대기 및 진료’라는 번거로운 과정을 ‘증상 감지 → AI 즉시 분석 → 자택 케어’의 프로세스로 전환, 사용자가 아픈 몸을 이끌고 병원을 찾아야 하는 수고를 덜어준다는 설명이다.

헬리오스 측은 자사의 기술이 창출할 사회적 가치를 ▲개인(맞춤형 건강관리) ▲가족(보호자 알림) ▲지역(응급 대응망) ▲국가(공중보건 정보) 등 4단계로 정의했다. 회사 관계자는 “독거노인 상시 돌봄과 만성질환 관리, 더 나아가 국가 방역 시스템 연계를 통해 소비자가 AI를 활용해 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 지원하겠다”고 포부를 밝혔다.

(제공=헬리오스)

한편 지난 12일 열린 AX 포럼은 이학영 국회부의장과 서영교 의원 주최, 사단법인 국제청년환경연합회 주관으로 인공지능 기술 발전에 따른 사회적 영향과 책임감 있는 활용 방안을 논의하기 위해 마련됐으며, AI를 기반으로 한 자사의 핵심 기술과 비전에 대한 기업발표들의 발표가 있었다.