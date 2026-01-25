日KDDI "수전용량 50MW IDC, 1년 만에 구축·가동"

일본 이동통신사 KDDI가 오사카 사카이 데이터센터 가동을 시작했다. 수랭식 설비를 갖춘 최대 수전 용량 50MW 급의 IDC를 열 달 만에 구축하고 가동한 점이 주목할 부분이다.

씨넷재팬에 따르면 오사카 사카이 센터는 엔비디아 블랙웰 아키텍처 GB200 NVL72를 도입해 AI 개발을 지원하게 되는데, KDDI가 IDC 부지로 샤프의 공장 부지를 지난해 4월에 인수한 뒤 1년도 걸리지 않아 데이터센터 가동에 이르게 됐다.

사진_씨넷재팬

마쓰다 히로미치 KDDI 대표는 “수랭 설비를 갖춘 IDC 건설에는 통상 3~4년이 걸리지만, 샤프 공장에 정비된 건물과 전력 설비, 냉각 장치 등 귀중한 자산을 계승해 빠르게 공사를 진행했다”고 설명했다.

관련기사

이어, “1년 만에 데이터 가동을 실현했고, 현 시점에서 약 100억엔(한화 약 930억원) 규모의 비용 절감 효과를 거뒀다”고 덧붙였다.

오사카 사카이 데이터센터는 지상 4층 규모로, 연면적은 약 5만7000㎡에 이른다. 현재는 3층 일부만 가동하고 있으나 지속적인 설비 확정에 나설 예정이다. 엔비디아 블랙웰 NVL72 외에 H100, H200도 함께 구축됐다. GB200은 추론 모델 개발과 대규모 학습, H100과 H200은 구글의 제미나이 운영으로 활용한다.