NST, PBS 전략연구지원단 설치 논의

국가과학기술연구회(NST)는 20일 세종 국책연구단지에서 제9회 연구개발전략위원회(연전위)를 개최했다.

이번 연전위에서는 과학기술관계장관회의에서 발표된 '과학기술분야 출연 정연책방향(안)'에 따라, 출연연 기본사업으로 신설된 ’전략연구사업‘ 지원조직인 ‘전략연구지원단’의 설치·운영에 관한 사항을 검토·논의했다.

연전위에 참석한 위원들은 전략연구지원단 향후 운영방향에 대해 논의하고 전략연구지원이 출연연 중장기 발전의 구심점 역할에 대해 인식을 같이 했다.

관련기사

페리지에어로스페이스 ‘우주발사체용 극저온 추진제 엔진 기술’이 국가전략기술 ‘연구개발’에 선정됐다. 사진은 ‘우주발사체용 극저온 추진제 엔진 기술’이 활용된 3톤급 액체 메탄 엔진 블루1S(Blue 1S) 연소시험 모습.(사진=페리지에어로스페이스)

이광형 위원장(KAIST 총장)은 “출연연 PBS(연구과제중심제도) 단계적 폐지의 대안인 전략연구사업 운영과 관련한 착안 사항들이 시의적절하게 시행될 수 있도록 연전위가 힘을 보태겠다”고 말하며, 신설되는 전략연구지원단의 업무가 조기 안정화될 수 있도록 NST의 전사적 지원을 당부했다.

NST 김영식 이사장은 “전략연구지원단을 통해 연구 현장 역량이 전략연구사업으로 연결되고 사업 성과가 현장에 적용될 수 있도록 조직 출범과 안착을 위해 아낌없이 지원할 것"이라고 말했다.