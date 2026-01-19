위메이드맥스(각자대표 손면석, 이길형)는 원웨이티켓스튜디오(대표 송광호)가 개발 중인 PvPvE 익스트랙션 신작 ‘미드나잇 워커’가 스팀 위시리스트 30만을 돌파했다고 19일 밝혔다.

오는 29일 스팀 얼리 액세스를 앞둔 ‘미드나잇 워커스’는 글로벌 플레이 테스트를 비롯해 국제 게임쇼 ‘게임스컴’, ‘스팀 넥스트 페스트’ 등 주요 행사에서 데모 버전을 공개하며 지속적으로 글로벌 이용자들과 소통해왔다.

'미드나잇 워커스'는 이같은 플레이 경험을 바탕으로 이용자들의 관심을 꾸준히 끌어올리며, 얼리 액세스 이전에 위시리스트 30만을 돌파했다.

위메이드맥스 '미드나잇 워커스' 스팀 위시리스트 30만 돌파.

좀비 아포칼립스 세계관과 수직적 폐쇄 시스템, 글로벌 메신저 ‘디스코드’ 채널을 통한 이용자들과의 지속적인 커뮤니케이션 등 차별화된 요소도 플레이어들의 사전 기대감을 끌어올린 주요 요인으로 작용했다.

관련기사

‘미드나잇 워커스’는 오는 29일 한국 시간 기준 오전 11시(태평양 시간 기준 1월 28일 오후 6시) 스팀 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 동시 공개된다.

위메이드맥스는 디스코드 커뮤니티를 통해 플레이어들의 다양한 의견을 수렴하고 게임을 지속적으로 고도화한 뒤, 연내 정식 출시를 목표로 개발을 이어갈 계획이다.