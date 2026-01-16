태니엄, 가트너 엔드포인트 관리 툴 부문 리더 선정

자율형 IT 혁신 기업 태니엄(한국지사장 박영선)은 올해 가트너로부터 '매직 쿼드런트 엔드포인트 관리 툴 부문'에서 리더로 선정됐다고 16일 밝혔다.

태니엄은 최근 사이버 위협이 지속적으로 증가하고 있는 만큼 태니엄의 자율형 IT 플랫폼이 엔드포인트 관리와 보호에 있어 전례 없는 복잡성에 직면하고 있는 만큼 IT 및 보안 운영 팀에 중요한 솔루션이 되고 있다고 봤다.

이에 엔드포인트 관리와 보안을 결합한 태니엄의 자율형 IT 플랫폼은 의사결정의 민첩성을 높이고, 비용을 절감하는 데 필수적으로 자리매김하고 있다.

나아가 태니엄은 인공지능(AI)과 실시간 인텔리전스를 기반으로 IT 및 보안 팀이 태니엄 엔드포인트 관리, 태니엄 통합 보안 노출 관리 및 태니엄 보안 운영을 통합해 혁신 속도를 높일 수 있는 것으로 알려졌다. 복원력도 강화해 비즈니스 성과를 획기적으로 높일 수 있도록 지원한다.

관련기사

태니엄 측은 "이번 수상은 AI와 실시간 인텔리전스 기반으로 IT 운영 및 보안을 단일 솔루션으로 통합하는 업계 최고의 자율형 IT 플랫폼으로 인정받은 셈"이라고 평가했다.

맷 퀸(Matt Quinn) 태니엄 최고기술책임자(CTO)도 "자율형 IT는 수동적이고 도구 중심의 접근 방식을 대체하는 엔드포인트 관리를 재정의하고 있다"며 "이번 가트너 매직 쿼드런트의 태니엄 리더 선정은 자율형 IT 플랫폼을 통해 고객사가 멈추지 않고 성장하도록 지원하겠다는 우리의 약속을 재확인한 것"이라고 밝혔다.