알서포트, 정보보안 글로벌 인증 ISO 27001·27017 동시 획득

AI기반 원격솔루션 전문기업 알서포트(대표 서형수)는 정보보안 관리 국제 인증 'ISO/IEC 27001:2022'와 ‘ISO/IEC 27017:2015’를 동시에 획득했다고 15일 밝혔다.

'ISO/IEC' 인증은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 정보보안 관리 체계 국제표준이다. 정보보안 분야에서 가장 권위있는 국제인증이다. 정보보호 관리체계 수립 및 운영에 관한 까다로운 심사를 통과한 기업에 수여한다.

알서포트는 정보보안 경영시스템 관련 123개 항목을 통과해 'ISO/IEC 27001:2022'를 재획득하는 동시에 클라우드 정보보안 경영시스템 관련 244개 항목을 통과해 ‘ISO/IEC 27017:2015’를 함께 획득했다. 이로써 알서포트가 엄격한 보안 기준이 적용된 개발 환경에서 구축형(온프레미스, On-premise) 소프트웨어 제품을 개발 및 공급하며, 신뢰할 수 있는 클라우드 서비스(SaaS)를 제공하고 있음을 다시 한 번 증명했다고 회사는 밝혔다.

알서포트 ISO/IEC 인증서 수여식. 왼쪽부터 알서포트 송의 CISO, 서형수 대표이사, ISO인증서비스기관 에이써티 민성완 상무.

알서포트는 AI 및 원격 기술을 융합한 독자적인 기술력으로 원격지원 솔루션 ‘리모트콜(RemoteCall)’, 원격제어 및 접속통제 솔루션 ‘리모트뷰(RemoteView)’, 비대면 세일즈 솔루션 ‘리모트VS(RemoteVS)’, AI회의록 솔루션 ‘AI레포토(AI:repoto)’, 화상회의 솔루션 ‘리모트미팅(RemoteMeeting)’을 국내외 2만여 기업 및 기관에 온프레미스 및 SaaS 방식으로 제공하고 있다.

전체 매출의 50% 이상을 해외에서 올리고 있는 알서포트는 올해 주력 시장인 일본은 물론, 중국 및 동남아시아 시장 확대를 적극 추진한다. 글로벌 시장 조사기관 마켓리서치퓨처(Market Research Future)에 따르면, 알서포트는 아시아 원격 솔루션 시장 점유율 1위, 글로벌 시장 점유율 5위를 차지하고 있다.

서형수 알서포트 대표는 “이번 ISO/IEC 27001과 27017 인증 동시 획득으로 알서포트 모든 제품과 서비스의 글로벌 보안 역량을 다시 한 번 공식적으로 인정받게 돼 기쁘게 생각한다”며 "국내외 기업 및 기관의 보안 요구 수준에 부합하는 성능과 기술력으로 고객의 신뢰를 더욱 공고히 하며 해외 시장 확대를 가속화할 것"이라고 말했다.