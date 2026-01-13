GS ITM, 'CMMI 레벨3' 인증 3회 연속 획득…SI 수주 경쟁력 강화

GS ITM이 공공·대형 시스템 통합(SI) 사업에서 수주 우위를 확보할 기반을 마련했다.

GS ITM은 SI 부문 글로벌 업무 프로세스 역량 평가 모델 'CMMI 버전 3.0 레벨3' 인증을 3회 연속 획득했다고 13일 밝혔다.

CMMI는 국제적으로 통용되는 시스템 개발 프로세스 성숙도 평가 모델이다. 조직 프로세스를 정량적으로 분석·평가해 등급을 부여한다.

레벨3는 조직 표준 프로세스가 체계적으로 정의돼 모든 프로젝트에 일관되게 적용되고 있음을 의미한다. 대기업과 공공기관 SI 사업에서 발주 평가 시 가산점 부여 등 우대 조건으로 활용된다.

강민균 GS ITM 대표(왼쪽 세 번째)가 CMMI 3.0 버전 레벨3 인증서를 받은 후 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=GS ITM)

GS ITM은 이번 인증 심사를 통해 SI 사업 부문에서 프로젝트 관리, 품질 보증, 리스크 관리 등 핵심 프로세스 영역의 관리 역량을 인정받았다는 설명이다. 회사는 2020년, 2022년에 이어 3회째 CMMI 레벨3 인증을 획득하며 조직 개발 역량을 지속적으로 유지하고 있다.

GS ITM은 이번 인증을 바탕으로 인공지능(AI)·클라우드·빅데이터·보안 등 신기술 기반 프로젝트 수행 역량을 강화하고 체계적인 프로세스 관리를 통해 고객에게 최상의 IT 서비스를 제공하는 데 주력할 계획이다.

강민균 GS ITM 대표는 "개발 및 서비스 품질이 고객 비즈니스 성과와 직결되는 만큼 정량적 관리 체계는 기술력 이상으로 중요한 의미를 갖는다"며 "CMMI 레벨3 인증 3회 연속 획득을 통해 프로세스 역량과 품질 관리 시스템의 우수성을 대외적으로 인정받았고 이는 수주 경쟁력 강화로 이어질 것"이라고 말했다.