코스모로보틱스, CES 2026 혁신상

글로벌 웨어러블 로봇 기업 코스모로보틱스는 영유아용 재활로봇 '밤비니 키즈'와 청소년용 재활로봇 '밤비니 틴즈'가 CES 2026에서 혁신상을 수상했다고 12일 밝혔다.

코스모로보틱스는 지난 6~9일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 밤비니 키즈 등 소아 재활로봇 라인업을 선보였다.

코스모로보틱스 CES 2026 부스 (사진=코스모로보틱스)

밤비니 키즈는 세계 최초 영유아 전용 지면보행형 웨어러블 로봇이다. 선천적·후천적 보행 장애를 가진 아이들의 훈련을 돕기 위해 개발됐다. 작년 말 식품의약품안전처 의료기기 인증을 획득했으며, 미국 FDA, 유럽 CE 등 해외 인증을 진행 중이다.

미국 폭스 뉴스는 'CES 2026에서 스포트라이트를 받은 10대 헬스 테크 제품'의 하나로 밤비니 키즈를 소개했다.

폭스는 "밤비니 키즈는 선천적 또는 후천적 신경 장애를 가진 2세 이상의 어린이로 하여금 자연스러운 움직임을 유도하도록 설계됐다"면서 "장애 어린이가 직접 다시 걷는 기술을 익히도록 돕는 것이 특징"이라고 밝혔다.

한편 코스모로보틱스는 최근 거래소 상장예비심사 승인을 통과하고 올해 1분기 기술특례 상장을 추진 중이다. 상장 공동주관사는 유진투자증권과 NH투자증권이다.