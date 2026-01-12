코인원, 마케팅･세일즈 전문가 김천석 COO 영입

국내 가상자산 거래소 코인원이 전 의식주컴퍼니 부사장 출신 김천석 신임 최고운영책임자(COO)를 영입했다고 12일 밝혔다. 전문성 높은 경영진 영입을 통해 거래소 전반의 운영 체계를 고도화하고 다음 단계 도약을 준비한다는 방침이다.

새로 합류한 김천석 COO는 기술과 사용자를 연결하는 성과를 만들어온 마케팅･세일즈 전문가다. 서울대학교 경제학부 졸업 후 SK텔레콤 마케팅 매니저로 커리어를 시작했다. 이후 SK플래닛, 구글, 크리테오 등 글로벌 빅테크 기업을 거쳤다. 2021년부터는 비대면 모바일 세탁 서비스 ‘런드리고’ 운영사 의식주컴퍼니의 COO, 최고비즈니스책임자(CBO)를 역임하며 사용자 기반 확대와 매출 성장을 주도한 바 있다.

김천석 코인원 COO (사진=코인원)

코인원은 올해 업계 제도 변화가 클 것으로 예상되는 만큼, 이에 걸맞는 서비스 운영을 통해 대내외 성장을 이끌 적임자로 김 COO를 낙점했다. 김 COO는 서비스 운영, 마케팅 전략, 조직문화 등 기업 운영 전반에 걸친 업무를 총괄할 예정이다.

김천석 코인원 COO는 “글로벌 기업 체계적 시스템과 스타트업 역동적 성장 경험을 바탕으로 코인원이 가상자산 투자자들의 유의미한 선택지 중 하나로 자리매김하는 데 기여하겠다”고 각오를 밝혔다.