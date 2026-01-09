넥슨 '아주르 프로밀리아', 코믹월드 메인 스폰서 참가

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 만쥬게임즈가 개발 중인 신작 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'가 '코믹월드 330 일산'에 메인 스폰서로 참가한다고 9일 밝혔다.

코믹월드 330 일산은 오는 3월 14일부터 15일까지 일산 킨텍스에서 열리는 국내 최대 규모 만화·애니메이션 동인 행사다. 아주르 프로밀리아는 이번 행사에 게임사 최초 메인 스폰서로 참여한다.

이번 메인 스폰서십은 서브컬처를 함께 만들어가는 창작자와 관람객을 지원하는 '서브컬처 서포터'로서의 취지를 담고 있다. 관람객 편의 강화를 목적으로 전시 공간을 확대하고 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴식 공간을 마련해 보다 쾌적한 환경에서 행사를 즐길 수 있도록 지원한다.

아울러 행사 현장에는 게임 세계관과 캐릭터를 중심으로 한 체험형 부스를 구성해 관람객 동선과 체험 과정이 콘텐츠로 이어질 수 있도록 마련할 예정이다.

넥슨코리아 최성욱 퍼블리싱라이브본부장은 "국내 서브컬처 팬들의 최대 축제인 코믹월드 330 일산에 아주르 프로밀리아가 메인 스폰서로 함께하게 돼 기쁘다"며 "이용자가 보다 쾌적한 환경에서 행사를 즐기고 차별화된 매력을 온전히 느끼실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

아주르 프로밀리아는 '벽람항로'를 개발한 만쥬게임즈가 PC·모바일 멀티 플랫폼으로 개발 중이다. 판타지 대륙을 탐험하며 신비한 생물 '키보'와 유대를 쌓고 모험과 전투, 건설 등 자유도 높은 콘텐츠를 즐길 수 있는 것이 특징이다.