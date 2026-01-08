한국정보과학회, 2026년 신년인사회 개최

한국정보과학회(KIISE) 2026년도 신년인사회가 8일 오후 서울 광화문 인근 포시즌즈 호텔에서 열렸다. 이날 행사는 문수복 41대 한국정보과학회장(KAIST 전산학부 교수) 인사말과 김형철 SW정책연구소장 덕담, 41대 학회 임원진 소개, 전임 신병석 회장 인사말 순으로 진행됐다.

문 회장은 인사말에서 "바쁜 시간 쪼개서 참석해 주셔서 감사드린다"면서 "올해 신년회는 지난 2025년 한 해 동안 애써 우리 학회를 운영해 준 전임 회장단과 2026년 새로운 일을 맡아서 시작하는 새 회장단과의 만남의 자리로 준비했다"고 말했다. 실제 이날 신년인사회는 여느때 학회 신년인사회와 달리 전직과 현직 임원들이 함께 참석, 학회 발전을 위한 아이디어를 공유했다.

한국정보과학회 2026년 신년 인사회가 8일 서울 포시즌즈 호텔에서 열렸다. 앞줄 왼쪽 다섯번째가 문수복 회장.

문수복 41대 한국정보과학회장이 2026년 신년인사회에서 인사말을 하고 있다.

한편 2026년 한 해 동안 학회 발전을 위해 애쓸 KIISE 임원진은 문 회장 외에 수석부회장 1명(이병정 서울시립대 교수)과 부회장 17명으로 구성됐다. 부회장 17명은 ▲법제포상 강경란 교수(아주대) ▲KCC 행사 권영진 교수(KAIST), 김기웅 교수(KAIST) ▲KSC 행사 김경백 교수(전남대) ▲미디어홍보 김유성 교수(성대) ▲뉴스레터 김철연 교수(숙대) ▲학회지 문양세 교수(강원대) ▲SWCS 행사 안정호 교수(서울대) ▲회원개발 이강 교수(한동대) ▲지부 및 분과 발전 이상환 교수(국민대) ▲학술&연구윤리 이상원 교수(서울대) ▲영문지발전 이상환 교수(국민대) ▲총무&재무 이정륜 교수(중앙대) ▲여성 조은선 교수(충남대) ▲교육 조정원 교수(제주대) ▲학술평가 탁병철 교수(경북대) ▲iTIP 행사 황원주 교수(부산대) 등이다.

한편 한국정보과학회는 정보과학 기술을 발전, 보급시키고 학문 및 산업 발전에 기여하기 위해 1973년 3월 3일 설립됐다. 올해 학회를 이끌 문수복 KAIST 교수는 53년 역사의 한국정보과학회 사상 첫 여성 학회장이다.