지디넷코리아-리바랩스, AI 콘텐츠 경쟁력 강화 업무협약 체결

지디넷코리아(대표 김경묵)가 인공지능(AI) 전문 기업 리바랩스와 AI 콘텐츠 경쟁력 강화에 나선다.

지디넷코리아는 리바랩스와 '인공지능 콘텐츠 경쟁력 향상을 위한 상생협력 업무 협약(MOU)'을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 보유한 인프라와 전문성을 결합해 급변하는 AI 미디어 환경에서 콘텐츠 질적 성장을 도모하고 상호 발전을 이루기 위함이다.

김경묵 지디넷코리아 대표(왼쪽)과 정동성 리바랩스 대표(이미지=지디넷코리아)

협약에 따라 양사는 AI 콘텐츠 분야에서 실질적인 교류와 협력을 지속적으로 추진하기로 합의했다.

특히 AI 기술 트렌드와 산업 동향을 심도 있게 다루는 전문 콘텐츠의 확산에 주력할 방침이다.