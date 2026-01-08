2026년 K뷰티는…"미국 시장에서 금맥 캔다"

올해에도 미국 뷰티 시장에서 K뷰티 인기가 거셀 것이라는 관측이 나왔다.

글로벌 K뷰티 유통사 랜딩인터내셔널은 올해 미국 시장에서의 K뷰티 트렌드 전망 키워드로 ‘골든(GOLDEN)’을 선정했다고 8일 밝혔다.

골든은 올해 미국 시장에서 K뷰티가 기본 화장품뿐 아니라 헤어케어, 디바이스 등 다양한 카테고리에서 두각을 나타내는 등 황금기가 시작될 것이라는 의미다.

랜딩, 2026 美 K뷰티 트렌드 전망 키워드 ‘GOLDEN’ 선정 (제공=랜딩인터내셔널)

키워드 각 철자는 ▲K뷰티 시장 성장(Growth of the market) ▲옴니채널(Omnichannel) ▲브랜드 정통성과 헤리티지(Legacy) ▲디바이스(Device) ▲체험(Experience) ▲새 얼굴(New face)을 뜻한다.

지난해 8월 미국의 소액 면세 폐지로 시장이 둔화될 것이라는 전망이 있었지만, 오히려 K뷰티 영향력은 더 커지고 있다는 평가다. 랜딩인터내셔널 분석에 따르면 미국 뷰티 시장에서 K뷰티 수요가 지속 증가세를 보이고 있다. ‘케데헌’이나 K팝 영향으로 미국 젊은 층 사이에서 K제품 전반에 대한 관심이 커지면서, 이런 흐름이 내년에도 K뷰티 수요를 견인할 것이란 전망이다.

실제 미국 화장품 매장에서 K뷰티 제품을 찾는 소비자도 눈에 띄게 늘고 있다. 틱톡 등 SNS나 온라인에서 K제품 정보를 접하고 오프라인으로 직접 찾아 나서는 Z세대들이 많아지고 있어서다. 이에 따라 온라인·오프라인·SNS 등의 경계를 허무는 옴니채널 전략이 필수적이라는 진단이다.

K뷰티 성과가 단기적으로 끝나지 않고 지속·강화되기 위해서는 브랜드 철학 정립과 소비 경험, 새로운 스타 상품 및 브랜드가 필요하다는 지적도 나온다.

정새라 랜딩인터내셔널 대표는 “K뷰티가 글로벌 시장에서 기술력은 앞서 있다는 평가를 받지만, 아직은 오프라인 소비자들에게 낯선 것이 사실”이라며 “단순히 여러 신제품 출시로 단기간에 주목을 끄는 방식보다는 브랜드력 강화가 필요하다”고 강조했다.

이어 “미국 시장에서 K뷰티의 성장세가 더욱 커지며 2026년에는 그야말로 황금기에 접어들 것으로 기대하고 있다”며 “체험 중시, 오프라인, 스킨케어화 등 미국 시장 내 뷰티 트렌드와 시장 흐름을 제대로 파악해 보다 다양한 K뷰티 제품들이 미국 시장에서 스타 상품으로 주목받을 수 있도록 기여하겠다”고 말했다.

랜딩인터내셔널은 K뷰티 브랜드의 스토리텔링부터 제품 현지화, 마케팅, 유통까지 미국 시장 진출의 전 과정을 지원하는 글로벌 뷰티 유통회사다.