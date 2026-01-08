[AI는 지금] xAI, 29조 실탄 확보…"GPU 100만 개 수준 자원 확보"

일론 머스크가 이끄는 xAI가 챗봇 '그록AI'를 둘러싼 논란 속에서도 대규모 자금 조달에 성공했다. xAI 인프라와 차세대 모델 개발에 대한 시장 기대가 논란과 별개로 유지되는 분위기다.

xAI는 8일 공식 홈페이지에서 시리즈 E 투자 라운드를 통해 총 200억 달러(약 29조120억원)를 조달했다고 밝혔다. 이는 당초 목표였던 150억 달러(약 21조7천500억원)를 넘어선 규모다.

이번 투자에는 엔비디아와 피델리티매니지먼트 앤드 리서치, 카타르국부펀드(QIA), 발로 에퀴티 파트너스 등이 참여했다. xAI는 투자 발표에서 그록의 이미지, 멀티모달 생성 역량을 주요 성과로 강조한 것으로 전해졌다.

일론 머스크가 이끄는 xAI가 대규모 자금 조달에 성공했다. (사진=테슬라 X 계정 캡처)

xAI는 조달한 자금을 컴퓨팅 인프라 확장에 최우선 투입할 계획이라고 밝혔다. 현재 미국 테네시주 멤피스에 구축 중인 '콜로서스' 데이터센터 중심으로 세계 최대 수준의 AI 슈퍼컴퓨터를 건설할 방침이다.

xAI는 "연내 H100 기준 100만 개 이상 그래픽처리장치(GPU)에 해당하는 연산 자원을 확보할 것"이라며 "이는 대규모 모델 학습과 서비스 운영을 동시에 뒷받침하기 위한 전략"이라고 강조했다. 이어 "우리는 향후 대규모 연산 자원을 활용해 강화학습을 전례 없는 수준으로 확장할 것"이라고 덧붙였다.

올해 AI 모델 그록 시리즈도 업그레이드될 예정이다. 그록 지능을 비롯한 추론 능력, 에이전트 수행 역량 고도화에도 자금이 투입된다. 현재 차세대 모델 '그록 5'가 콜로서스 데이터센터에서 개발되고 있다.

xAI는 AI 서비스 확장에도 투자를 이어갈 방침이다. 올해 음성 AI와 이미지, 영상 생성 등 멀티모달 기능을 갖춘 서비스를 순차 출시할 계획이다. 해당 서비스를 '엑스(X)' 플랫폼을 연계하는 전략도 추진할 방침이다. X에서 생성되는 실시간 데이터를 AI 서비스에 반영해 장기 연구와 인프라 운영 기반으로 삼겠다는 목표다.

이번 투자 유치는 그록이 성적 대상화된 여성·미성년 이미지를 동의 없이 생성했다는 비판을 받은 가운데 이뤄졌다. 프랑스와 영국 등 일부 국가는 해당 사안을 유럽연합(EU) 디지털서비스법 위반 여부로 검토하고 있다.

영국 가디언은 "xAI는 논란 속에서도 대규모 민간 투자를 확보했다"며 "기술력과 인프라 경쟁력이 투자 판단 핵심 요소로 작용한 것"이라고 분석했다.