코나아이, '오사카홀릭 트래블제로카드' 출시

귀국 후 국내 가맹점에서도 활용 가능한 생활 밀착형 카드

중기/스타트업입력 :2026/01/08 16:52

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

일본 여행을 준비하는 이들을 위한 새로운 카드가 나온다.

코나아이(대표 조정일)가 일본 대표 여행 커뮤니티 ‘오사카홀릭’ 카페(회원 약 70만 명)와 손잡고 ‘오사카홀릭 트래블제로카드’를 출시한다고 8일 밝혔다.

이 카드는 일본 여행객에게 여행 정보 제공은 물론, 현지 결제와 제휴 혜택, 그리고 귀국 후 일상 소비까지 아우르는 '토탈 여행 패키지 카드'를 지향한다. 단순히 여행 중에만 쓰는 일회성 카드가 아닌, 여행 준비부터 귀국 후 일상까지 이어지는 새로운 개념의 여행 결제 플랫폼이다.

코나아이, 일본 여행카드의 새 기준 제시 오사카홀릭 트래블제로카드로 여행-일상 잇는 결제 생태계 구축

오사카홀릭 트래블제로카드의 가장 큰 차별점은 여행이 끝난 후에도 카드의 생명이 계속된다는 점이다. 기존 여행카드들이 출국 전 발급받아 현지에서만 사용하고 귀국하면 서랍 속으로 들어가는 것과 달리, 이 카드는 국내 복귀 후에도 일상 결제 수단으로 활용된다.

국내 여행 상품 예약, 골프 부킹, 맛집·관광지 입장·공연 관람 할인 등 생활 밀착형 혜택을 제공하며, 바코드 결제 이용 시 최대 5% 무제한 할인 혜택까지 더해진다. 여행 중 사용한 카드에 남은 외화 잔액도 별도의 재환전이나 환불 과정 없이 국내에서 그대로 사용할 수 있어, 번거로운 환전 과정도 생략된다.

차별화된 콘셉트와 함께 여행 결제 카드로서의 기본기도 충실하다. 해외 결제 시 실시간 환율을 적용해 환전 수수료, 해외 결제 수수료, ATM 이용 수수료를 모두 없앤 '제로 구조'가 핵심이다. 복잡한 환전 절차 없이 간편하게 사용할 수 있으며, 연회비 부담도 없어 여행 빈도와 관계없이 부담 없이 발급받을 수 있다.

관련기사

공식 카드 출시는 1월 하순이며, 오사카홀릭 커뮤니티 및 코나카드 앱을 통해 신청할 수 있다.

변동훈 코나아이 부사장은 "오사카홀릭 트래블제로카드는 단순한 결제 수단이 아니라, 여행 준비부터 현지 결제·혜택, 그리고 귀국 후 일상 소비까지 아우르는 필수 아이템"이라며 "여행카드의 한계를 넘어 장기 고객 확보와 이용자 확대를 기대하고 있다"고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
트래블제로카드 오사카홀릭 일본 결제 코나아이 여행 카드

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자가 돌아왔다...1년 만에 글로벌 D램 1위 탈환

"수익성은 부담, 상징성은 호감"…인천공항 면세점 입찰 딜레마

라스베이거스서 'K-뷰티테크' 알리다...에이피알 CES 전시 가보니

한국 전통 문화, '생성형 AI' 타고 세계로…K-스타트업의 도전

ZDNet Power Center