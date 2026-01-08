복지부 장관이 불붙인 '한방 난임치료'…공개 검증 토론 열릴까

한방 난임치료 효과를 두고 의료계와 한의계의 대립각을 세우고 있는 가운데, 의사협회와 한의사협회 양측이 공개 검증에 동의하며 한방 난임치료 논란을 끝낼지 관심이다.

특히 한의계가 공개 검증에 이번 사태를 촉발한 정은경 보건복지부 장관도 참석을 요구해, 정부-의료계-한의계가 참여하는 공개 토론장이 마련될지도 관심이다.

지난해 12월 대통령 보건복지부 업무보고에서 이재명 대통령이 ‘한방 난임치료에 국가지원(건강보험)이 있냐’고 질문하자, 정은경 보건복지부 장관은 ‘객관적으로, 과학적으로 입증하기 힘들고, 누구나 인정할 수 있는 효과를 보여줘야 한다’고 답변한 바 있다.

정은경 보건복지부 장관이 지난 12월16일 보건복지부 2026년 업무보고를 하고 있다(출처=KTV캡처)

이후 한의계에서는 보건복지부가 ‘2025 한의난임사업 성과대회’를 개최해 한의약으로 난임을 극복한 성과들을 대대적으로 홍보해 놓고, 정작 보건복지부장관은 한의학 난임치료의 유효성을 부정하는 상반된 발언을 했다고 지적했다. 반면 의료계는 효과가 검증안 된 한방 난임치료에 국가가 지원하는 것은 문제가 있다며 중단을 촉구하고 있는 상황이다.

이러한 가운데 지난 7일 대한의사협회 한방 난임치료는 국민 건강에 직결되고 공공 재정이 투입되는 사안인 만큼, 의·한 양측이 동수로 참여해 과학적 근거를 공개적으로 검증하는 공청회를 개최를 공식 제안했다.

의사협회는 한방 난임치료가 임신율·출산율을 개선한다는 명확한 근거가 있고, 국제적으로 검증된 연구와 가이드라인이 존재하며, 또한 공공 재정 투입이 정당하다면 공청회에서 과학적 근거를 검증하자는 것이다.

의사협회 한방대책특별위원회는 “공청회는 반드시 개최되어야 한다. 공청회를 먼저 요구해 놓고 정작 동등한 조건의 검증 자리에 함께 서는 것을 거부하는 태도는 스스로 근거 부족을 인정하는 것과 다름없다”라며 “임신율·출산율이라는 임상적 결과를 중심으로 과학적 근거가 검증돼야 하며,. 근거 없는 주장에 공공 재정이 투입되는 일은 결코 용인될 수 없다. 공청회를 회피하는 쪽이 있다면 그 책임은 전적으로 검증을 거부한 당사자에게 있다”고 주장했다.

이에 대한한의사협회는 8일 보건복지부 장관과 대한한의사협회장, 대한의사협회장 3인이 참여하는 한·양방 난임치료 공개 토론회 개최를 역제안했다.

대한의사협회-대한한의사협회

한의사협회는 “정부측 대표인 보건복지부 장관과 한의계측 대표인 대한한의사협회장, 양의계측 대표인 대한의사협회장의 3자 토론을 제안하는 것”이라며 “토론회를 통해 한의 난임치료의 효과와 양방 난임치료의 문제점에 대해 한의계와 양의계 대표가 만나 설전을 벌이는 것은 실제 난임으로 고통 받는 국민들의 삶과 저출생 극복 정책 마련에는 아무런 의미가 없다. 가장 중요한 것은 난임 치료 지원 정책의 책임자인 정은경 보건복지부 장관의 참여”라고 강조했다.

이어 “양의계의 주장처럼 우리 협회 차원에서 먼저 공청회 개최를 제안하거나 양의계가 공식적으로 관련 협의를 요청한 사실은 없다. 한방특별대책위원회 같은 사라져야 할 하부 적폐조직을 내세우지 말고 양의사의 대표단체인 대한의사협회장이 정식으로 국민 앞에 나서야 할 것”이라고 촉구했다.

또 “이번 기회에 한의 난임치료의 효과와 더불어 기계적으로 행해지고 있는 양방 난임치료의 문제점, 수십 년간 양방 난임치료만 지원한 정부 정책의 결과에 대해서도 함께 검증의 시간을 갖고 저출생 문제 해결을 위한 가장 효과적인 난임치료 지원 방식에 대해 국민들 앞에서 토론회를 개최하자”고 제안했다.

양측이 한방 난임치료의 공개 검증에 동의한 만큼 논란을 야기한 정은경 보건복지부 장관이 어떤 답변을 내놓을지 관심이 모이고 있다.