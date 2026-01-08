카카오, 송재하 배민 전 CTO 영입…"플랫폼 안정성 총괄"

카카오가 송재하 우아한형제들(배달의민족) 전 최고기술책임자(CTO)를 신임 CTO로 영입한다.

8일 IT업계에 따르면 카카오는 정규돈 현 CTO 후임으로 송 CTO를 맞는다. 송 CTO의 인사 절차는 아직 진행 중이지만 내부 인사는 마무리한 것으로 알려졌으며 이달 안에 선임할 예정이다.

송 CTO는 카이스트에서 소프트웨어 공학 석사를 졸업했으며, 엔씨소프트 오픈마루 스튜디오 팀장·데이터센터 테크니컬 디렉터, SK플래닛 테이터 인프라스트럭쳐팀 리너, 야놀자 CTO를 거쳐 가장 최근에는 우아한형제들의 CTO를 지냈다.

송재하 CTO

그는 이전 회사들에서 데이터 관련 업무를 수행했다. 특히, SK플래닛에서는 데이터 인프라스트럭처 팀을 이끌었으며, 우아한형제들에서는 IT 관련 업무를 총괄하고 배달의민족 AI 프로젝트 ‘배민데이빗’과 자율주행 배달로봇 ‘딜리’ 프로젝트 등에 투입됐다. 카카오에서는 전사 기술 운영과 플랫폼 안전성을 총괄할 방침이다.

현재 카카오에서 기술 분야를 총괄하는 정 CTO는 임기 말료로 퇴임할 예정이며, 회사에 자문 역할로 남을 전망이다.

카카오 관계자는 “송 CTO는 우아한형제들과 야놀자 등에서 플랫폼 기술 체계를 구축하고 수천만 사용자 규모 서비스를 운영한 경험이 있다”며 “이같은 경험을 바탕으로 회사의 기술 운영 전반을 안정적으로 이끌어가는데 기여할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.