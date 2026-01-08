서울랩스, 주 36시간 ‘4.5일제’ 도입… 업무 집중도 강화로 2026년 성장 가속

웹3 블록체인 개발기업 서울랩스는 2026년부터 주 36시간 근무 체계를 기반으로 금요일 조기 퇴근을 포함한 ‘주 4.5일제’를 도입한다고 8일 밝혔다. 근무시간을 줄이되 협업 효율과 실행 속도를 높여 전년 대비 성과를 극대화하겠다는 전략이다.

서울랩스는 제도 도입 목적을 업무 집중도 향상, 인공지능 기술을 통한 생산성 강화, 복지 확대, 우수 인재 확보 등으로 제시했다. 이를 위해 반복 업무 자동화, 프로젝트 단위 협업 체계 강화, 일정과 성과 관리 고도화를 추진해 핵심 과제에 보다 집중하는 조직 문화를 구축한다는 방침이다.

2025년 한 해 동안 서울랩스는 사업 거점과 대외 신뢰도를 동시에 확장했다. 서울핀테크랩 입주사로 선정되며 본사를 이전했고, 부산국제금융센터(BIFC) 블록체인 허브에 입주해 부산 지사를 설립했다. 중소벤처기업부로부터 혁신성장 유형 벤처기업 인증을 획득했으며, 한국인터넷진흥원으로부터 블록체인 산업진흥 유공 포상(단체 부문)을 수상했다. 자체 개발한 메인넷은 KOLAS 인증기관의 고성능 검증을 마쳤다.

글로벌 진출 성과도 이어지고 있다. 서울랩스는 CES 2026 서울시 공동관 참가사로 선정됐으며, CTA 승인을 받아 유레카파크(Eureka Park)에 출품을 확정했다. 또한 KOICA ODA CTS 시드2 수행기관으로 선정돼 해외 협력 기반을 확대하고 있다. CES 현장에서는 자체 개발한 '슈퍼월렛'을 중심으로 인공지능과 블록체인을 결합한 통합 솔루션을 선보이고, 원화 스테이블코인 발행 플랫폼 등 블록체인 기반 글로벌 사업 확장 계획도 소개할 예정이다.

기술 고도화와 함께 인재 확보에도 속도를 낸다. 서울랩스는 기술 역량과 글로벌 경험을 갖춘 인재를 중심으로 채용을 확대하며, 근무 제도와 조직 환경을 경쟁력으로 삼아 성장 기반을 강화할 계획이다.

장도희 서울랩스 대표는 “주 4.5일제는 단순한 근무시간 단축이 아니라, 인공지능과 협업 체계를 결합해 동일한 목표를 더 빠르고 정확하게 달성하는 조직 전환의 시작”이라며 “2026년에는 기술 고도화, 글로벌 시장 확대, 인재 확보를 동시에 추진해 서울랩스의 성장을 분명하게 증명하겠다”고 밝혔다.