부산디지털자산거래소 캐릭터 ‘비바부’, CES 2026서 첫 공개

부산디지털자산거래소(비단)는 공식 캐릭터 비바부가 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026 현장에서 첫 공개됐다고 8일 밝혔다.

비바부는 지난 6일부터 미국 라스베이거스 베네치안 엑스포 통합부산관에서 운영된 비단 부스에 등장해 참관객과 직접 소통했다. 현장에서 비바부는 사진 촬영과 캐릭터 스토리 설명 등을 통해 큰 호응을 얻었으며, 관람객들이 자발적으로 부스를 찾는 등 주목을 받았다.

비바부는 ‘디지털 세계에서 태어난 희망의 존재’라는 콘셉트로 기획된 캐릭터다. 블록체인과 디지털자산이 일반인에게 어렵고 낯설게 느껴질 수 있다는 점에 착안해, 이를 보다 친근하고 쉽게 전달할 수 있는 상징으로 개발됐다.

비바부 현장소통

비단은 이번 CES에서 비바부를 통해 실물자산 기반 블록체인 거래 플랫폼 ‘비단골드(Bdan Gold)’와 디지털 상품권 거래 서비스 ‘비단팝팝(Bdan POPPOP)’ 등 주요 서비스를 소개했다. 캐릭터를 중심에 둔 부스 운영은 기술 중심의 전시 환경 속에서 ‘기억에 남는 블록체인 경험’이라는 메시지를 자연스럽게 전달했다.

박은형 비단 수석은 “비바부는 단순한 마스코트가 아니라, 비단이 지향하는 ‘쉽고 안전한 디지털자산 경험’을 대표하는 상징”이라며 “CES 2026을 계기로 국경을 넘어 더 많은 이들과 소통하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

비단은 향후에도 비바부를 중심으로 블록체인과 디지털금융을 보다 쉽게 전달하는 콘텐츠와 서비스를 지속 선보이며, 부산을 기반으로 한 글로벌 블록체인 도시 비전을 확산해 나갈 계획이다.