ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
CES2026
스테이블코인
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 동행미디어시대
인사
입력 :2026/01/08 13:30 수정: 2026/01/08 14:08
박수형 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
▲사장 오병상 ▲주필(부사장) 정용관 ▲정치경제부장(부국장대우) 이상배
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
동행미디어 시대
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
삼성전자, 작년 영업익 43.5조...새해 100조 돌파할까
엔비디아 자율주행, 왜 벤츠가 1호였나
[2026 주목! 보안기업] 라온시큐어 "디지털신뢰 인프라 글로벌 표준 주도"
한국 전통 문화, '생성형 AI' 타고 세계로…K-스타트업의 도전
ZDNet Power Center