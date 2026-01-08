[인사] 동행미디어시대

인사입력 :2026/01/08 13:30    수정: 2026/01/08 14:08

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲사장 오병상 ▲주필(부사장) 정용관 ▲정치경제부장(부국장대우) 이상배

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
동행미디어 시대

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 작년 영업익 43.5조...새해 100조 돌파할까

엔비디아 자율주행, 왜 벤츠가 1호였나

[2026 주목! 보안기업] 라온시큐어 "디지털신뢰 인프라 글로벌 표준 주도"

한국 전통 문화, '생성형 AI' 타고 세계로…K-스타트업의 도전

ZDNet Power Center