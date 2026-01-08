류재철 LG전자 대표 "로봇은 혼자 못해...협력 속 상용화 앞당길 것"

[라스베이거스(미국)=신영빈 기자] LG전자가 홈로봇 '클로이드'와 로봇부품 '악시움'을 앞세워 로봇 사업을 본격화한다. 이 과정에서 로보티즈를 비롯한 관계사들과 협업해 로봇 상용화 시점을 앞당기겠다는 전략이다.

류재철 LG전자 CEO는 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 기자간담회에서 "로보티즈가 가진 설계 역량과 LG전자의 양산·생산 체계는 역할이 다르다"며 "경쟁 관계가 아니라 협업 구조를 만들어 로봇 사업을 전개해 나갈 것"이라고 밝혔다.

LG전자는 홈로봇 '클로이드'를 중심으로 가정용 로봇을 시작하고 향후 산업용으로 확장한다는 구상이다. 상업용 서비스 로봇은 베어로보틱스를 통해 집중하고, 클로이드는 가정용과 일부 산업용으로 확대한다.

또한 액추에이터는 LG전자, 센서는 LG이노텍, 배터리는 LG에너지솔루션, 시스템 통합은 LG CNS 등 그룹 차원 로봇 생태계를 구축한다.

류재철 LG전자 CEO가 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 기자간담회에서 발언하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

류 CEO는 "로봇은 어느 한 기업이 다 할 수 있는 영역으로 보기 힘든 영역"이라며 "자체적으로 해결할 수 없는 퍼즐이 있고 파트너들과 협업해야 한다고 생각한다"고 말했다. LG전자가 CES에서 처음 공개한 로봇용 액추에이터 브랜드 '악시움' 역시 이러한 역할 분담 속에서 추진되는 사업이라는 점을 분명히 했다.

LG전자는 올해까지 로봇용 액추에이터 개발을 마무리하고, 내년부터 '악시움'을 본격 출시할 계획이다. 홈로봇 클로이드에 우선 적용한 뒤 외부 고객을 대상으로 한 공급도 병행한다. 류 CEO는 "LG전자는 1962년부터 모터를 개발·양산해 온 회사"라며 "가전에서 축적한 고효율·고토크·고신뢰성 모터 기술과 글로벌 생산 역량이 로봇 구동 부품에서도 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.

특히 LG전자는 회생제동 기술 등 에너지 효율을 높이는 소프트웨어 역량을 악시움의 차별화 요소로 내세웠다. 로봇 동작 후 복귀 과정에서 모터가 발전기처럼 작동해 배터리를 재충전하는 방식으로 주행 효율과 사용 시간을 개선할 수 있다는 설명이다.

악시움과 함께 LG전자의 로봇 전략 중심에는 홈로봇 클로이드가 있다. 류 CEO는 클로이드를 "LG전자가 지향하는 AI홈 '제로 레이버 홈'의 마지막 퍼즐"로 규정했다. 그는 "LG전자는 집 안에서 가장 많은 고객 접점을 가진 회사"라며 "이 강점을 바탕으로 가정용 로봇에서 차별화된 고객 가치를 만들 수 있다"고 강조했다.

LG 액추에이터 악시움 (사진=LG전자)

류 CEO는 "궁극적으로 청소나 운반 같은 육체적 노동뿐 아니라 '오늘 저녁을 뭘 먹을지' 같은 고민까지 줄여주는 수준을 지향한다"며 "고객 일정과 냉장고 속 식재료를 종합해 제안하는 등 정신적 부담까지 덜어주는 로봇을 목표로 하고 있다"고 말했다.

그는 느린 동작에 대해 "지적이 맞다"고 인정하면서도 "집이라는 공간 특성상 속도보다 안전성과 신뢰성을 우선하고 있다"고 설명했다. 류 CEO는 "현재는 트레이닝이 충분히 반영되지 않은 초기 단계지만 대규모 학습이 적용되면 수개월 내 체감 속도가 크게 개선될 것"이라고 밝혔다.

출시 시기에 대해서는 "내년쯤 실험실 단계에서 벗어나 현장 실증 단계로 클로이드가 진입할 것 같다"고 말했다. 다만 그는 "정확한 출시 시점과 가격은 실증 결과와 고객 가치 판단에 따라 결정될 것"이라고 덧붙였다.

이어 "가격을 단순히 얼마로 정하기보다 LG전자가 잘하고 있는 구독 모델과 결합한 '로봇 서비스' 형태까지 함께 검토하고 있다"며 "고객 접근성을 높이는 방향으로 결정될 것"이라고 설명했다.