中, 메타 마누스 인수건 심사…"수출 규정 위반 가능성"

중국 당국이 메타의 마누스 인수 거래에 수출 규정 위반 가능성이 있다고 보고 심사에 들어갔다.

7일 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 중국 상무부는 메타가 지난달 20억 달러(약 2조8천900억원)에 인수한 중국 인공지능(AI) 스타트업 마누스 거래가 기술 수출 통제 규정을 위반했는지 검토하고 있다.

검토 쟁점은 마누스 인력과 기술이 싱가포르로 이전된 후 이뤄진 매각 과정이 중국 법상 수출 허가 대상에 해당하는지 여부다. 현재 검토는 초기 단계로 공식 조사 착수 시점은 정해지지 않았다. 다만 수출 허가가 필요하다는 결론이 나올 경우 중국 정부가 거래에 개입할 수 있는 여지가 생긴다.

앞서 중국은 미국 정부가 틱톡 강제 매각을 추진하던 당시에도 수출 통제 규정을 활용해 대응한 바 있다. 다수 외신은 이번 사례 역시 상황에 따라 거래 중단 요구로 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.

이번 메타와 마누스 거래는 중국 스타트업이 국내 규제를 피하기 위해 해외로 이전하는 선례가 될 수 있다는 점에서 당국 관심을 받고 있다. 특히 중국 기업들이 싱가포르에 거점을 두며 지정학적 부담을 줄이려는 이른바 ‘싱가포르 워싱’ 흐름과 맞물려 있다는 분석이다.

마누스는 그동안 싱가포르 법인 버터플라이 이펙트가 운영해 왔다. 해당 기술은 2022년 설립된 베이징 소재 자매 회사에서 일부 개발됐다. 해당 법인은 현재 베이징에 등록됐다.

마누스의 싱가포르 이전은 미국 벤처캐피털 벤치마크가 주도한 투자 후 이뤄졌다. 이 과정에서 중국 AI 분야에 대한 미국 신규 투자 제한 규정과 관련해 미 재무부 문의가 있었던 것으로 전해졌다.

미국 외교협회 크리스 맥과이어 선임연구원은 "마누스 인수는 미국과 중국을 중심으로 서로 다른 AI 생태계가 형성되고 있음을 보여준다"고 FT에 밝혔다.