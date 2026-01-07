"데이터센터 운영 효율↑"…MS, 美 전력망 시설에 AI 투입

마이크로소프트가 인공지능(AI) 기술로 미국 전력망 관리 효율 높이기에 나섰다.

7일 로이터통신에 따르면 마이크로소프트는 미국 미드컨티넌트 인디펜던트 시스템 오퍼레이터(MISO) 손잡고 중서부 전력 시스템 현대화에 착수했다.

이번 협력 목표는 미국 내 데이터센터 전력 수요가 급증하는 상황에서 AI 기술로 전력망 운영 예측력과 대응 속도 높이기다. 미국 기술 업계는 지난 2년간 장기 전력 공급 계약 체결과 AI 기반 운영 지원을 통해 전력망 기관과 협력해 왔다.

사티아 나델라 마이크로소프트 최고경영자(CEO). (사진=마이크로소프트)

마이크로소프트는 미국 15개 주와 캐나다 매니토바주를 포함해 약 4천200만 명이 사용하는 MISO 전력망에 AI 기술을 공급한다. AI로 날씨로 인한 전력망 교란 예측과 대응, 송전선 계획 수립, 일부 전력망 운영 절차를 가속할 방침이다.

앞서 구글도 지난해 미국 최대 전력망 운영자인 PJM 인터커넥션과 협력해 AI를 활용한 신규 전력 공급원 연결 절차 가속에 나선 바 있다. 이는 AI 데이터센터 확산이 미국 전력 수요를 사상 최고 수준으로 끌어올린 데 따른 대응이다.

니라브 샤 MISO 최고정보·디지털책임자 겸 부사장은 "에너지 다양화와 전기화, 전력 수요 증가, 데이터센터 확산으로 전력망 운영 환경이 빠르게 변하고 있다"며 "이런 변화에 대응하기 위해 협력이 중요해지고 있다"고 말했다.