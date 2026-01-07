젠슨황 엔비디아 CEO, 'IEEE 최고 명예 메달' 수상

IEEE가 젠슨황 엔비디아 CEO를 '2026 IEEE 최고 명예 메달' 수상자로 선정했다. 200만 달러의 상금도 함께 수여된다.

젠슨 황은 가속 컴퓨팅 분야에서의 선구적인 리더십과 혁신적인 업적을 통해 엔비디아를 기술 혁신의 최전선으로 이끈 공로를 높이 평가받았다.

최근 엘리자베스 여왕 공학상을 비롯해 파이낸셜타임스와 타임 매거진의 '올해의 인물', 스티븐 호킹 교수 펠로십 수상에 이어 또 하나의 역사적인 이정표를 세웠다.

젠슨황의 리더십에 엔비디아는 지난해 10월 시가총액 5조 달러를 돌파한 최초의 기업이 됐다. 엔비디아는 1999년 세계 최초로 그래픽처리장치(GPU)를 개발해 컴퓨팅 산업에 혁명을 일으켰다. 이러한 기술적 돌파구는 의료, 공학, 로보틱스, 자율주행차, 제조 등 다양한 분야의 혁신을 가능하게 했으며, 가속 컴퓨팅에 대한 그의 통찰은 AI 기술과 산업 혁명의 토대를 마련했다.

메리 엘런 랜들 IEEE 회장은 “IEEE 최고 명예 메달은 커리어에서 이룰 수 있는 최고의 성취를 상징한다”며 “젠슨 황의 공헌은 기술의 한계를 넓혔고, 아직 상상조차 할 수 없는 미래 혁신을 가능하게 했다”고 설명했다.

이어, “IEEE는 우리 분야의 탁월함을 정의할 뿐 아니라 차세대 엔지니어와 기술자들에게 영감을 주는 업적을 기리게 돼 자랑스럽다”고 밝혔다.

1917년에 제정된 IEEE 최고 명예 메달은 기술과 공학의 발전에 지대한 영향을 미친 개인에게 수여된다. 젠슨 황은 인터넷 아키텍처의 빈트 서프와 로버트 칸, GPS의 브래드퍼드 W. 파킨슨, 반도체의 모리스 창 등 현대인의 삶을 변화시킨 역대 수상자들의 명맥을 잇게 됐다.

젠슨황 CEO는 “IEEE 최고 명예 메달을 받게 된 것은 과분한 영광”이라며 “이번 수상은 엔비디아에서 함께한 수천 명의 엔지니어와 연구원들이 평생을 바쳐 일군 업적을 반영한 것”이라고 말했다.

그러면서 “GPU 발명부터 현대 AI 팩토리의 엔진에 이르기까지 우리는 새로운 산업 혁명의 불을 지피는 데 기여해왔다”면서 “이 상은 쿠다(CUDA) 생태계를 구축하고, 무어의 법칙을 넘어 컴퓨팅을 진화시켰으며, AI 지평을 지속적으로 넓혀가고 있는 커뮤니티 전체의 것”이라고 덧붙였다.