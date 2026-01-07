美 정부 "한끼 설탕 10g 이하로 줄여"…식음료 기업 '울상'

미국 정부가 이번 주 발표할 새 식단 지침에서 미국인들의 ‘당 섭취 감축’을 핵심 권고안으로 제시할 전망이다. 한 끼당 첨가당 10g 이하를 권고하는 내용이 포함될 것으로 알려지자 일부 식음료 기업의 주가가 하락했다.

6일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이번 연방 식단 지침에는 아동과 청소년을 대상으로 과일·우유 등에 자연적으로 존재하지 않는 ‘첨가당’을 피하고 고도 가공식품 섭취를 줄일 것을 강조하는 내용이 담길 것으로 보인다. 2세 이상을 대상으로 첨가당 섭취를 총 섭취 열량의 10% 이하로 제한하는 기존 기준도 유지된다.

이번 개정 방향은 설탕을 ‘독’으로 규정하고 초가공식품을 미국 내 만성질환 확산의 주범이라고 주장해 온 로버트 F. 케네디 주니어 보건부 장관의 시각이 반영된 것으로 풀이된다.

코카콜라.(사진=픽사베이)

지침이 확정되면 이미 확산 중인 ‘포장식품 기피’ 소비 트렌드가 더 가속화될 것으로 예상된다. 한 끼당 첨가당 섭취를 10g 이하로 맞추려면 달게 가공된 시리얼이나 일반 탄산음료 대부분을 피해야 한다. 실제 코카콜라 355㎖ 한 캔에는 39g의 설탕이 들어 있다.

이 같은 소식이 전해지자 제너럴밀스, 크래프트하인즈, 코카콜라, 펩시코 등 일부 식음료 기업의 주가는 하락했다.

개정된 식단 지침에는 단백질 권장 섭취량 확대 가능성도 담길 전망이다. 다만 포화지방 상한(총 섭취 열량의 10%)은 유지될 것으로 관측된다. 포화지방 관련 기존 연구가 대부분 심혈관 질환 위험 증가와 연관돼 있기 때문이다.

미국 식단 지침은 지난 2020년 12월 마지막으로 개정됐으며, 미국 내 약 3천만 명의 학교 급식 기준이자 연방 영양 프로그램의 근간으로 5년마다 개정된다.