[인사] 국토교통부

◇과장급 전보 ▲부동산투자제도과장 김계흥 ▲민간임대정책과장 조성태

