[인사] 국토교통부
인사
입력 :2026/01/07 07:56
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲부동산투자제도과장 김계흥 ▲민간임대정책과장 조성태
인사
국토교통부
