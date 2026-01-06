삼성SDS, 새해 기업 75% AI 투자 확대… 'AI 에이전트' 도입 본격화

새해 경영 환경 개선이라는 기대감 속에 국내 기업이 생성형 인공지능(AI)과 AI 에이전트 확보에 적극 나설 전망이다.

단순 업무 보조를 넘어선 AI 에이전트 도입이 기업 생존 필수 전략으로 자리 잡으면서 기업 4곳 중 3곳이 공격적인 AI 투자 확대를 예고했다.

6일 삼성SDS가 발표한 '2026년 국내기업 IT 투자 전망' 리포트에 따르면 국내 주요 기업 임원 및 IT 의사결정자 600명 중 대다수가 경기 변동과 무관하게 AI 기술 투자를 최우선 순위로 꼽았다.

기술 분야별 투자 규모 변화 계획 (이미지=삼성SDS)

"AI 없인 미래 없다"…응답 기업 75% 생성형 AI·AI 에이전트 투자

보고서에 따르면 올해 기업이 가장 적극적으로 투자하는 분야는 AI이다. 기술 분야별 투자 계획을 묻는 질문에 응답 기업 75%가 생성형 AI에 대한 투자를 늘리겠다고 답해 가장 높은 증가율을 보였다.

AI 에이전트도 가파르게 부상한다. AI 에이전트는 사용자 질문에 답하는 수준을 넘어, 복잡한 업무 계획을 수립하고 자율적으로 도구를 사용해 작업을 완수하는 진화된 AI 기술이다.

이번 조사에서 기업 74%가 AI 에이전트 투자를 확대하겠다고 밝혀 기업 AI 도입이 단순한 '챗봇' 도입 단계를 지나 실질적인 업무 자동화와 혁신 단계로 진입했음을 시사했다.

AI투자 증대 기업의 보안, 데이터 투자 규모 변화 계획 (이미지=삼성SDS)

보고서는 "경영 환경을 부정적으로 전망하거나 전체 IT 예산을 줄이려는 기업조차 70% 이상이 생성형 AI와 AI 에이전트 투자만큼은 확대하겠다는 의지를 보였다"며 "이는 AI 기술 경쟁력 확보가 선택이 아닌 생존 문제가 되었음을 보여준다"고 분석했다.

AI 도입 가속화는 필연적으로 보안과 데이터 인프라에 대한 투자를 이끌고 있다. AI 에이전트가 기업 내부 데이터를 활용해 업무를 수행하는 만큼, 데이터 품질 확보와 정보 유출 방지가 핵심 과제로 떠올랐기 때문이다.

실제로 이번 조사에서 Gen AI 투자를 늘리겠다고 답한 기업 중 67%는 보안 투자를, 63%는 데이터 관련 투자를 함께 늘릴 계획이라고 응답했다.

전체 기술 분야별 투자 순위에서도 보안(58% 증가)과 데이터(51% 증가)는 AI 분야 뒤를 이어 나란히 상위권을 기록했다.

기업 85% "올해 경영 환경 긍정적"… IT 투자 기조 '청신호'

전반적인 IT 투자 환경도 밝다. 국내 기업 85%는 올해 경영 환경이 작년보다 좋아지거나(39%) 유사할 것(46%)이라고 전망했다.

기술 분야별 투자 규모 변화 계획 (이미지=삼성SDS)

이러한 낙관론 속에 전체 IT 예산을 늘리겠다는 기업은 33%, 현상 유지는 52%로 나타났으며, 축소하겠다는 응답은 15%에 불과했다.

IT 투자를 늘리는 주된 이유로는 '기존 시스템 업그레이드(64%)'와 '신규 시스템 도입(54%)'이 꼽혔다. 반대로 투자를 망설이게 하는 리스크 요인으로는 '시장 및 기술 급격한 변화(47%)'가 1위로 지목됐다.

삼성SDS 마케팅 팀은 "새해는 기업이 생성형 AI를 넘어 AI 에이전트를 통해 실질적인 생산성 혁신을 체감하는 원년이 될 것"이라며 "삼성SDS는 기업이 가장 고민하는 AI 도입과 이에 수반되는 보안, 데이터 문제를 해결하는 통합 솔루션을 통해 성공적인 비즈니스 혁신을 지원하겠다"고 보고서를 통해 밝혔다.