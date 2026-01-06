디케이테크인, 비영리단체 디지털 자생력 강화 지원...'ESG 상생 프로모션'

디케이테크인(대표 이원주)이 비영리단체 디지털 업무 환경 개선을 돕기 위해 나선다.

디케이테크인은 비영리단체의 디지털 격차 해소와 운영 효율화를 지원하는 '2026 카카오워크 ESG 상생 프로모션'을 실시한다고 6일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞이한 이번 프로모션은 IT 인프라 구축과 예산 확보에 어려움을 겪는 비영리단체들이 본연의 사회적 가치 창출 활동에 더욱 집중할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

디케이테크인, 카카오워크 ESG 프로모션(이미지=디케이테크인)

참여를 희망하는 비영리단체는 오는 1월 30일까지 카카오워크 공식 웹사이트를 통해 신청할 수 있다. 심사를 거쳐 최종 선정된 단체에게는 카카오워크의 '스탠다드 요금제' 등 주요 기능을 자유롭게 활용할 수 있는 1년 무상 구독권이 제공된다.

지원되는 기능은 ▲기업용 메신저 ▲화상 회의 ▲전자결재 ▲AI 이미지 검색 등이다. 특히 카카오워크는 카카오톡과 유사한 사용자 경험(UX)을 제공하여 별도의 교육 없이도 누구나 쉽게 업무에 적용할 수 있는 것이 특징이다.

보안성도 한층 강화됐다. 기업용 종단간 암호화 보안 시스템인 '엔터프라이즈 엔드포인트 인크립션(E3)'를 적용해 비영리단체가 다루는 민감한 개인정보와 후원 데이터를 안전하게 보호한다. 이를 통해 보안에 취약할 수 있는 소규모 단체들의 우려를 원천적으로 해소했다.

디케이테크인은 단순한 서비스 제공에 그치지 않고, 프로모션 종료 후에도 대상 단체들이 디지털 전환을 성공적으로 안착시킬 수 있도록 기술 및 운영 컨설팅을 제공하고 이용권 할인 혜택을 이어가는 등 지속적인 협력을 약속했다.

지난해 프로모션에 참여했던 천안어린이꿈누리터 조삼혁 관장은 "카카오워크의 강력한 보안 시스템과 편리한 협업 기능 덕분에 업무 효율이 크게 향상되었다"며 "더 많은 비영리단체가 이번 기회를 통해 디지털 혁신을 경험하길 바란다"고 전했다.

디케이테크인 워크기획실 강현진 상무는 "비영리단체들이 겪는 기술적 장벽을 낮춰주는 든든한 디지털 파트너가 되고자 한다"며 "앞으로도 사회 곳곳에서 지속가능한 디지털 협업 환경이 조성될 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.