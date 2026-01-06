영림원소프트랩, KACI 인증 획득…하이브리드 ERP 경쟁력 입증

영림원소프트랩이 하이브리드 전사적자원관리(ERP) '시스템클라우드 포'의 기술적 완성도와 운영 안정성을 공식적으로 검증받으며 시장 확대에 나선다.

영림원소프트랩은 한국클라우드산업협회(KACI)로부터 '클라우드 서비스 확인제' 인증을 획득했다고 6일 밝혔다.

이번 인증 획득은 기존 구축형 ERP의 한계를 넘어서려는 기업에게 '검증된 대안'을 제시해 주목 받고 있다.

영림원소프트랩, 하이브리드 ERP '시스템클라우드 포' KACI 클라우드 서비스 확인제 인증 획득(이미지=영림원소프트랩)

'시스템클라우드 포'는 클라우드의 운영 효율성과 구축형 ERP의 커스터마이징 장점을 결합한 하이브리드 모델이다. 특히 이번 심사에서 서비스 제공 체계와 보안 관리 등 평가 전 항목을 통과하며, 기업들이 클라우드 전환 시 가장 우려하는 '데이터 보안'과 '시스템 안정성' 문제를 해소했다는 평가를 받는다.

해당 솔루션은 레고 블록 구조를 통해 필요한 기능만 선택적으로 도입할 수 있어 비용 효율성을 중시하는 중견·중소기업에 최적화되어 있다. 또한 전문 컨설턴트의 맞춤형 지원과 통합 인프라 관리를 제공해, IT 전담 조직이 없는 기업들의 디지털 전환(DX) 진입 장벽을 낮춘 점도 강점이다.

영림원소프트랩은 이번 인증을 발판으로 공공기관 및 민간 시장에서의 입지를 더욱 넓힐 계획이다. 30년 업력의 ERP 노하우에 클라우드 신뢰성까지 더해진 만큼, 2026년 ERP 시장에서의 점유율 확대가 기대된다.