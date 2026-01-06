스트라드비젼, 양산형 ADAS 탑재 'SVNet SW' 공개

자율주행차량용 인공지능(AI) 기반 비전 인식 기술 기업 스트라드비젼이 6일(현지시간)부터 열리는 CES 2026에서 텍사스 인스트루먼트(TI)의 Gen 5 차량용 플랫폼을 기반으로 SVNet 제품군 중 프론트비젼과 서라운드비젼을 중심으로 한 소프트웨어 데모를 선보인다고 밝혔다.

이번 데모는 TI 부스에서 진행되며, TDA4VH 및 TDA5 제품군을 포함한 TI의 차량용 연산 플랫폼에서 평가된 전방 카메라(FVC) 및 서라운드 뷰 카메라(SVC) 인지 활용 사례를 소개한다.

CES 2026 데모에서는 양산 ADAS 시스템에 일반적으로 적용되는 전방 및 서라운드 카메라 환경에 맞춰 구성된 스트라드비젼의 SVNet 소프트웨어를 확인할 수 있다.

TDA4VH 플랫폼에서는 전방 및 서라운드 카메라 워크로드를 통해 주요 운전자 지원 기능을 구현하는 인지 처리 과정을 시연하며, TDA5 플랫폼에서는 동일한 인지 구조가 TI의 차세대 차량용 컴퓨팅 아키텍처로 확장되는 모습을 보여준다.

영상 기반 데모는 인지 결과를 직관적으로 시각화해 제공하며, 다양한 성능 수준과 시스템 통합 환경에서 카메라 기반 인지 기술을 검토 중인 자동차 OEM 및 Tier-1 업체들에게 실질적인 참고 자료로 활용될 수 있도록 구성됐다.

이번 CES 2026 데모는 TI 차량용 플랫폼에서 SVNet 인지 소프트웨어를 선보여온 스트라드비젼의 기존 CES 시연을 잇는 것으로, 자동차 시스템을 위한 확장 가능하고 실제 차량 양산에 적용 가능한 비전 인지 기술을 중심으로 한 양사 간의 지속적인 기술 협업을 반영한다.

스트라드비젼은 양산 검증을 거친 인지 소프트웨어를 TI의 차량용 프로세서에 적용함으로써, 다양한 차량 아키텍처와 비용 목표에 맞춰 전방 및 서라운드 카메라 인지 솔루션을 검토 중인 자동차 OEM 및 Tier-1 업체들을 지원하고 있다.

필립 비달 스트라드비젼 최고사업책임자(CBO)는 "TDA4VH와 TDA5를 함께 선보임으로써 고객들이 진화하는 차량 시스템 요구 사항에 맞춰 확장 가능한 인지 파이프라인을 보다 효과적으로 검토할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026는 6일부터 9일까지 진행된다.