MICE 전문기업 마인즈그라운드, 홍보광고 대행사업 진출

마이스(MICE) 전문기업 마인즈그라운드가 종합 홍보광고 대행사업에 진출한다고 6일 밝혔다.

MICE 중심의 기존 비즈니스에 PR, 광고, 대외협력을 결합해 기업과 기관 대상 통합 마케팅 역량을 반영한 차별화된 종합 홍보광고 대행사업을 추진할 계획이다.

류준형 부대표이사는 지난 2024년 5월 마인즈그라운드에 합류한 이후 사업 포트폴리오 개편과 대외 커뮤니케이션 체계를 전면적으로 정비하면서 조직 성장의 전환점을 마련했다.

특히 산업군별 수요를 반영해 비즈니스 구조를 재정렬하고 성과 중심의 운영 방식을 도입해 신규 프로젝트 수주 확대와 고객사 업종 다변화를 동시에 이끌었다. 지난 3월 방위산업사업부문 신설, 방산 MICE사업도 강화하고 있다.

류준형 마인즈그라운드 부대표이사

이같은 변화는 회사의 사업 기반을 강화하고 지난해 매출이 전년 대비 3배 급성장한 약 200억 원 규모로 성장하는 데에도 핵심적 역할을 했다.

또한 류 부대표이사는 조직 기능 재편, 의사결정 구조 단순화, 수행 프로세스 표준화 등을 추진해 내부 실행력을 끌어올렸으며, 전략 운영 커뮤니케이션을 유기적으로 연결하는 통합 관리 체계를 구축해 프로젝트 품질과 대외 신뢰도를 높였다.

마인즈그라운드 류 부대표이사는 삼성SDI, KT, 하이트진로, 제너시스BBQ그룹 등 IT, 통신, 식음료와 프랜차이즈 등 다양한 업계를 두루 거쳤으며 언론홍보, 광고 MPR, 대외협력, SNS 전략, 전시와 이벤트 등 핵심 커뮤니케이션 업무를 총괄한 경력을 보유하고 있다. 이에 따른 업계에서 전략과 실무 역량을 모두 갖춘 PR 리더로 평가받고 있다.

마인즈그라운드는 커뮤니케이션부문 신설을 계기로 PR, 광고, 대외협력 기능을 한 축으로 통합하고 이를 기존 전시와 컨벤션 중심의 MICE 사업과 결합해 기업·기관 대상 통합 마케팅 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

중장기적으로는 ▲전략 중심형 홍보 캠페인 ▲전시 박람회 기반 홍보모델 고도화 ▲산업별 특화 PR 패키지 개발 ▲디지털PR과 콘텐츠 제작 역량 강화 등을 통해 홍보, 광고, MICE를 아우르는 복합형 서비스 모델을 구축한다. 이를 통해 기업의 연간 커뮤니케이션 운영부터 브랜드 전략 수립, 글로벌 홍보까지 지원하는 풀서비스 체계를 공고히 한다는 구상이다.

류 부대표이사는 “PR은 기업 신뢰를 구축하고 시장과의 관계를 형성하는 핵심 전략 영역”이라며 “그동안의 경험과 노하우를 기반으로 마인즈그라운드의 커뮤니케이션 역량을 한층 고도화해 고객사의 성장에 기여하는 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.