기후부, 中생태환경부와 환경·기후 협력 강화…녹색전환·탄소중립 촉진

기후에너지환경부는 5일 중국 생태환경부와 환경·기후변화 분야 협력 강화를 위한 양해각서를 교환했다고 밝혔다.

양국은 지속가능발전을 지원하고 녹색전환과 탄소중립을 촉진하기 위해 환경·기후 분야 협력을 한층 강화하기로 했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 5일 한·중 환경협력센터를 둘러보고 있다.

이날 협약에 따라 양국은 ▲대기질 개선 ▲황사(DSS) 및 사막화 예방과 저감 ▲폐기물 관리 및 순환경제 ▲환경표지 및 환경성적표지(EPD) 제도 ▲생물다양성 보전, 생태계 복원을 포함한 자연보호 ▲환경·기후 관련 기술 및 산업 ▲감축·적응·탄소시장을 포함한 기후변화 대응 ▲환경·기후 교육과 인적개발 분야에서 협력한다.

양국은 이를 위해 정책·기술 관련 정보를 교류하고 환경 관측 데이터를 교류하기로 했다. 또 학계·전문가·공무원·전문인력을 교류하고 교육·훈련 등 역량강화 프로그램을 운영한다.

양국은 매년 연례 환경장관회의(AEMM)를 교대로 개최해 환경·기후렵력 진전과 성과를 점검하고 협력 방향 지침을 제안한다. 또 매년 국장급 정책대화(DGPD)를 교대로 개최해 양국 환경·기후 정책 동향을 공유하고 협력활동 이행 현황을 점검하기로 했다.

