日 재사용 로켓 스타트업 ISC, 미소중력 실험 서비스 '내러비티' 공개

[CES 2026] 위성 탑재 자율 실험 모듈로 우주 R&D 상업화 겨냥

디지털경제입력 :2026/01/05 14:50

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

[라스베이거스(미국)=신영빈 기자] 일본 재사용 로켓 스타트업 이노베이티브 스페이스 캐리어(ISC)가 4일(현지시간) CES 언베일드 행사에서 미소중력 기반 상업 실험 서비스 '내러비티(Narravity)'를 소개했다.

내러비티는 기업이 실제 우주 환경에서 제품과 소재를 시험하고, 그 결과를 제품 개발과 브랜드 자산으로 활용할 수 있도록 지원하는 상업용 미소중력 실험 플랫폼이다.

일본 재사용 로켓 스타트업 이노베이티브 스페이스 캐리어(ISC)가 4일(현지시간) CES 언베일드 행사에서 소개한 미소중력 기반 상업 실험 서비스 '내러비티(Narravity)' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

내러비티는 자율형 미소중력 실험실(AML)을 표방한다. 이 실험 모듈은 센서와 카메라, 맞춤형 테스트 장비를 탑재해 파트너 위성에 호스티드 페이로드 형태로 실린다. 기업은 지상에서 실험을 제어·모니터링할 수 있으며, 궤도상에서는 사전 설계된 시나리오에 따라 실험이 자동으로 수행된다.

ISC는 기존 국제우주정거장(ISS) 중심 우주 실험 비용과 긴 일정 문제를 해결하겠다는 구상이다. 제품 핵심 요소나 샘플을 실험용 모듈로 재구성해 미소중력 환경에서 거동 변화를 관찰하고 정량 데이터를 확보하는 데 초점을 맞췄다. 소재, 바이오, 소비재 등 다양한 산업군이 보다 현실적인 조건에서 우주 실험을 활용할 수 있다는 설명이다.

특히 내러비티는 단순한 연구개발(R&D) 서비스에 그치지 않고 우주 실험을 기반으로 한 브랜딩까지 포함한다. 실험 결과 데이터와 함께 영상·시각 자료를 제공하고, 우주에서 검증된 제품이라는 스토리를 브랜드 커뮤니케이션에 활용할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 기술 검증과 마케팅을 동시에 원하는 기업 수요를 겨냥하고 있다.

ISC는 재사용 로켓 '아스카(ASCA)'를 중심으로 위성 발사, 초고속 대륙 간 이동, 우주여행, 우주공항 등 우주 교통 전반을 아우르는 사업을 추진 중이다.

내러비티는 이 가운데 우주 시대를 대비한 제품 개발·실험 플랫폼 역할을 맡는다. ISC는 향후 자사 발사체와 위성 네트워크를 활용해 내러비티 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
CES2026 CES언베일드 이노베이티브스페이스캐리어

