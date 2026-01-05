넥슨 '카스온라인', 이용자 참여 행사 '대운동회: 청백전' 진행

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 FPS게임 '카운터 스트라이크 온라인(이하 카스온라인)' 이용자 참여 행사 '대운동회: 청백전'을 진행했다고 5일 밝혔다.

지난 3일 서울 중구에 위치한 GGX에서 온라인 생중계와 함께 진행된 이번 행사는 좀비와 인간 진영으로 나눠 청백전을 펼치는 콘셉트로 기획됐다. 현장 관람객의 참여로 크리에이터 경기, 두 차례의 이벤트 경기, 점프맵 참여 게릴라 미션이 이어진 끝에 백팀 좀비 진영이 최종 승리했다.

승리 진영과 패배 진영에는 각각 정해진 '넥슨캐시'를 보상을 제공하고, 경기 및 게릴라 미션 참여자에게는 결과에 따라 각종 게이밍 장비와 '넥슨캐시'를 추가 선물했다. 또한 온라인 생중계 시청자를 위한 게임 쿠폰과 드롭스 보상도 공개했다.

이벤트 매치에 이어서는 최진혁 디렉터가 진행하는 디렉터 라이브 코멘터리를 선보였다. '카스온라인'의 지난해를 돌아보고 올해 서비스 방향성을 소개했으며, 이용자 질문에 답변하며 이용자와 소통하는 시간을 마련했다. 현장에서는 연말 결산 시상식 영상도 공개됐다.

현장에는 다채로운 참여 이벤트와 선물도 마련됐다. 행사 장소 내 PC방에서 무료로 '카스온라인'을 즐길 수 있는 혜택을 제공하고, 웹툰 작가 '무이네' 협업 장패드 등 굿즈와 10만 '넥슨캐시'를 선물했다.

현장 미션은 ▲포토존 인증샷 ▲클래스 예측 등 스탬프 투어 방식으로 운영됐다. 각 단계별 미션을 완료한 참가자에게는 추첨 결과에 따라 ▲포토부스 사진 촬영권 ▲푸드쿠폰 ▲아크릴 키링 ▲게이밍 장비 등이 경품으로 지급됐다.

최진혁 카스온라인 디렉터는 "새해를 맞이해 카서 여러분을 현장에 모시고 다양한 즐거움과 소통의 자리를 제공해드리고자 이번 행사를 준비했다"며 "전해주신 목소리를 귀기울여 듣고 더욱 발전하는 '카스온라인'이 되도록 2026년에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.