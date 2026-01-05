KG모빌리티, 신형 픽업 '무쏘' 출시…디젤 3170만원부터

KG모빌리티가 픽업 '무쏘(MUSSO)'를 5일 출시하고 본계약에 돌입했다.

새로워진 '무쏘'는 '디 오리지널'이라는 슬로건 아래 선보이는 '무쏘 스포츠&칸'의 후속 모델로, 전면 디자인과 파워트레인, 데크, 서스펜션 등 주요 사양을 중심으로 멀티 라인업을 갖춰 고객이 원하는 맞춤형 픽업을 제공한다.

트림별 판매 가격은 2.0 가솔린 모델 ▲M5 2천990만원 ▲M7 3천590만원 ▲M9 3천990만원이며, 2.2 디젤 모델은 ▲M5 3천170만원 ▲M7 3천770만원 ▲M9 4천170만원이다.

KG모빌리티 무쏘

KGM은 전기 픽업 '무쏘 EV'에 이어 정통 픽업 '무쏘'를 연달아 선보이며 전동화 모델부터 가솔린, 디젤까지 아우르는 픽업 라인업을 완성해 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.

'무쏘'는 역동적인 프론트 디자인과 험로 주행을 고려한 차체 설계로 어떠한 환경에서도 거침없이 질주하는 다이내믹한 정통 픽업 이미지를 완성했다.

이와 함께, 도심형 픽업 감성을 강조한 웅장하고 대담한 스타일의 '그랜드 스타일' 패키지를 선택 사양으로 운영하여 폭넓은 선택지를 제공한다. 해당 패키지는 M7 트림부터 적용할 수 있다.

파워트레인은 가솔린 2.0 터보 엔진과 디젤 2.2 LET 엔진으로 구성해 주행 환경과 활용 목적에 따라 선택할 수 있으며, 비즈니스와 레저 등 다양한 활용성을 고려해 '스탠다드'와 '롱' 두 가지 데크 타입을 운영해 실용성을 한층 높였다.

스탠다드 데크의 적재 중량은 다이내믹 5링크 서스펜션 적용으로 최대 400kg이며, 롱데크는 파워 리프 서스펜션 적용 시 최대 700kg, 다이내믹 5링크 서스펜션 적용 시 최대 500kg까지 가능하다.

KG모빌리티 무쏘 및 무쏘 그랜드스타일

무쏘는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)은 물론 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC), 지능형 속도 경고 등 최고 수준의 안전 시스템을 탑재해 운전자와 탑승자를 안전하게 보호한다.

또한, ▲3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 ▲무선 소프트웨어 업데이트(OTA) ▲무선 안드로이드 오토 및 애플 카플레이 등 고급 편의 사양을 비롯해 ▲사륜구동(4WD) 시스템 ▲LD 시스템 ▲클리어 사이트 그라운드 뷰(CSV) 등 오프로드 특화 사양을 탑재했다.

한편 KGM은 '무쏘' 출시를 기념해 다양한 금융 혜택과 고객 이벤트를 마련했다. '무쏘'는 선수금 0~50%, 0%(무이자)~5.3% 금리 조건의 스마트 할부(12~72개월)를 운영하며, 3년 기준 최대 64%의 잔존 가치를 보장하는 '슬림페이 플랜'을 마련해 월 16만원대(5년 기준)로 이용할 수 있다.

또한 로열티 프로그램을 통해 차량 구매 대수에 따라 최대 20만원을 지원하고, 인증 중고차(5년/10만km 이내) 구매 후 신차를 재구매하는 고객에게는 10만원의 추가 혜택을 제공한다.