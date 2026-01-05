"새해 채용 시장, '중고 신입' 선호 더 강해진다"

인사 담당자들은 2026년 HR 시장에서 중고 신입 현상이 더욱 강화될 것이라 전망했다.

인크루트(대표 서미영)가 기업회원(인사 담당자) 650명을 대상으로 2026년 HR 시장의 주요 이슈는 무엇인지 물었다.(중복 선택)

인사 담당자가 꼽은 HR 이슈 1위는 ’더 강화된 중고 신입 선호 현상’(33.5%)으로 나타났다. 중고 신입이란 신입사원에 지원했지만 이미 경력을 보유한 구직자를 말한다. 즉시 현업에 투입할 수 있는 인재를 선호하는 경향으로 중고 신입 선호 현상이 더욱 두드러지고 있다.

2026 HR 이슈

2위는 ’AI로 인한 일자리 감소’(21.5%), 3위는 ’AI로 자동화된 채용 시장’(20.8%)으로 AI와 관련된 이슈가 연이어 선정됐다. AI 기술 도입은 단순 반복 직무를 대체해 신입 채용 수요를 축소하는 동시에, 채용 과정의 자동화와 효율성을 높이고 있다.

다음으로 ’정년 연장 VS 퇴직 후 재고용’이 18.9%로 뒤를 이었다. 정년 연장에 대한 경영계와 노동계의 견해차가 뚜렷하다. 특히 일률적인 정년 연장이 청년층의 취업 기회를 줄일 수 있다는 지적도 제기되고 있다. 정년 연장의 방식, 임금체계 개편 등의 논의는 새해에도 지속될 전망이다.

‘쉬었음’ 청년, 역대 최대치 기록은 18.2%로 인사 담당자가 꼽은 주요 HR 이슈에 포함됐다. 일자리 불일치 현상이 지속되면서 구직을 단념하는 청년들이 증가하고 있다. 이는 우리 경제의 생산성과 지속 가능성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

이번 설문조사는 지난해 12월 1일부터 18일까지 시행했으며 신뢰 수준 95%에 표본오차 ±3.72%p다. 최근 HR 시장에서 주목받고 있는 이슈를 선정하고 인사 담당자들을 대상으로 중복으로 선택하게 했다.