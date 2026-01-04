"맛·식감 다 잡았다"…세븐일레븐, ‘매일한끼 단백질쉐이크’ 출시

편의점 세븐일레븐이 식품의약품안전처로부터 ‘체중조절용 조제식품’ 인증을 받은 ‘매일한끼 단백질쉐이크 2종’을 선보인다고 4일 밝혔다.

매일한끼 단백질쉐이크는 맛과 영양, 씹는 식감까지 모두 잡은 파우치형 쉐이크로 상온 보관이 가능하다. 1팩당 20g의 고함량의 단백질을 함유했으며 동물성 단백질과 식물성 단백질을 3대 7의 황금비율로 배합해 단백질 특유의 비린 맛을 없앴다. 또 ‘프로틴 크런치볼’을 10% 함유해 포만감을 높였다.

‘매일한끼 단백질쉐이크초코’는 카카오 함량을 높여 진한 초코맛을 구현하면서도 당류는 2g으로 낮춘 저당 설계가 특징이다. ‘매일한끼 단백질쉐이크곡물’은 현미, 콩 등 10가지 곡물을 활용해 고소한 맛을 극대화했으며 당류 함량은 1g에 불과하다.

매일한끼 단백질쉐이크. (제공=코리아세븐)

섭취 방법은 별도의 텀블러 없이 파우치 그대로 물이나 우유, 두유 등을 기호에 맞게 넣어 흔들어 마시면 된다. 패키지 후면에는 ‘진하게’, ‘연하게’ 두 가지 표시선이 있어 소비자가 원하는 농도로 조절해 즐길 수 있다.

세븐일레븐은 신상품 출시를 기념해 프로모션도 준비했다. 1월 한 달간 매일한끼 단백질쉐이크 2종에 대해 2+1 증정 행사를 진행한다.

최윤정 세븐일레븐 PB팀 담당MD는 “새해 다이어트 결심이 작심삼일로 끝나지 않도록 언제 어디서나 간편하고 맛있게 식단 관리를 할 수 있는 고품질의 쉐이크 제품을 선보이게 됐다”고 말했다.