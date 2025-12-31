ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2025/12/31 17:55
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲산업규제혁신과장 유은 ▲화학산업과장 김건혁 ▲자원안보팀장 김대영
