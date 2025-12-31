[인사]우주항공청(KASA)

2025/12/31

◇국장급

▲항공혁신부문장 한창헌

◇과장급

▲인사과장 엄기철

우주항공청

