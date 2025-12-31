페이민트 ‘결제선생’, 가맹점 10만개·누적 결제액 9조원 돌파

가맹점 6만개 돌파 후 약 1년 만에 10만개 달성

금융입력 :2025/12/31 10:57    수정: 2025/12/31 10:57

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

핀테크 기업 페이민트 비대면결제 서비스 ‘결제선생’이 누적 가입 사업장 10만개를 돌파했다고 31일 밝혔다.

이와 함께 페이민트는 누적 결제액 9조원을 돌파했다고 밝혔다. 지난해 5월 가맹점 6만개를 넘어선 지 약 1년여 만에 이룬 성과다. 학원가, 병의원 등 비대면 수납 수요가 높은 업종을 중심으로 성장세를 이어가고 있다는 것이 회사 측 설명이다.

결제선생은 전자지급결제대행(PG)사를 거치지 않고 카드사와 가맹점을 직접 연결하는 구조를 채택했다. 가맹점은 PG 수수료 부담 없이 카드 수수료만 지불하면 된다. 별도 가입비나 월정액, 약정 계약 없이 청구서 발송 비용만으로 서비스를 이용할 수 있다는 점이 성장 요인이다.

페이민트 결제 서비스 '결제선생'

김영환 페이민트 대표는 “누적 가맹점 10만개와 결제액 9조원 달성은 결제선생을 믿고 이용해 주신 전국 사업장 덕분에 가능했던 성과”라며, “앞으로도 현장 목소리에 귀 기울여 사업장에는 운영 편리함을, 결제 고객에게는 최상 결제 경험을 제공할 것”이라고 강조했다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
페이민트 결제선생 결제 핀테크

