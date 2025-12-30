[인사] 과학기술정보통신부

◇ 과장급 전보

▲공공에너지조정과장 윤미란  ▲바이오융합혁신팀장 한승연  ▲사이버침해조사팀장 김우철

-2026년 1월1일자.

과학기술정보통신부

