[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/12/30 17:54
박수형 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇ 과장급 전보
▲공공에너지조정과장 윤미란 ▲바이오융합혁신팀장 한승연 ▲사이버침해조사팀장 김우철
-2026년 1월1일자.
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부
