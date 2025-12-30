에스넷그룹, CES 2026 참관단 '원클럽 3기' 출범

에스넷그룹이 CES 2026을 참관을 통해 차세대 리더 육성과 글로벌 기술 트렌드 학습, 조직 확산에 나선다.

에스넷그룹은 30일 차세대 리더 육성과 그룹 차원의 글로벌 기술 트렌드 이해를 위해 CES 참관단 '원클럽 3기' 발대식을 개최했다고 30일 밝혔다.

원클럽은 3년째 운영 중인 사내 CES 참관 프로그램이다. 글로벌 기술 트렌드를 학습하고, 이를 그룹 사업과 현업 과제에 연결하는 목적을 갖는다. 에스넷그룹은 선발, 육성된 임직원으로 참관단을 구성해 프로그램을 운영해왔다.

에스넷그룹, 차세대 리더 육성과 글로벌 기술 트렌드 공유 위한 CES 참관단 ‘원클럽 3기’ 출범(이미지=에스넷그룹)

이번 발대식은 내년 초 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 참관을 앞두고 진행됐다. 참가자들이 활동 목적을 정리하고 참관 계획과 이후 공유 방식 등을 구체화하는 출발점으로 마련됐다.

원클럽 3기 참가자들은 CES 현장에서 인공지능(AI), 네트워크, 보안, 디지털 인프라 등 주요 분야 트렌드를 직접 확인할 예정이다. 참관 이후에는 관찰 내용과 시사점을 정리하고 현업 적용 가능성을 검토해 조직 내 공유 활동으로 이어간다는 계획이다.

에스넷그룹은 참관 사전 준비부터 참관 이후 분석, 공유까지 전 과정을 체계적으로 운영하겠다고 밝혔다. 기술 인사이트가 개인 경험에 머물지 않도록 그룹 전반으로 확산시키고 참가자들이 기술 방향성과 사업 검토에 기여하는 차세대 리더로 성장하도록 지원한다는 목표다.

에스넷그룹 관계자는 "원클럽은 CES 참관을 통해 글로벌 기술 흐름을 직접 확인하고, 이를 각자의 업무에 연결해 고민해보는 프로그램"이라며 "현장에서 얻은 인사이트가 공유, 확산돼 그룹 전반의 기술 이해도와 업무 방향성에 참고될 수 있길 바란다"고 말했다.