제이엘티, 상장 주관사에 미래에셋·유진

스마트 팩토리 자동화 솔루션 전문 기업 주식회사 제이엘티는 미래에셋증권·유진투자증권을 공동 대표 주관사로 선정하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입한다고 29일 밝혔다.

제이엘티는 스마트 팩토리 구축에 필요한 자동화 솔루션을 제공하는 기업이다. 보다 효율적인 제조 환경을 위해 용접로봇용 검사솔루션과 AI 기반 EV 폐배터리 최적화 솔루션 개발에 앞장서고 있다.

제이엘티, IPO 본격 시동 (사진=제이엘티)

회사는 IPO를 통해 연구개발(R&D) 속도를 높이는 동시에 품질과 완성도를 강화한다는 계획이다. 국내외 제조산업 자율화시장에 게임체인저가 되겠다는 포부다.

상장 주관사로 선정된 미래에셋증권과 유진투자증권은 향후 IPO와 관련하여 공모 및 상장 실무 전반에서 협업 체계를 구축하여 제이엘티의 성장을 도울 계획이다.

정현우 제이엘티 대표는 "주관사 선정을 계기로 상장 준비를 더욱 체계화하고, 연구개발 고도화와 고객 가치 혁신에 집중하겠다"며 "제조 현장의 생산성과 품질을 높이는 검증된 솔루션으로 신뢰할 수 있는 기업이 되겠다"고 말했다.

한편 제이엘티는 2019년 설립 이후 총 281억원의 투자를 유치했다. 올해 초 톤브릿지벤처스를 비롯해 파트너스인베스트먼트, SJ투자파트너스, 미국 실리콘밸리의 밀레니엄 뉴 호라이즌스 등 국내외 투자사로부터 230억원 규모 투자를 받았다.