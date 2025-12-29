ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 기후에너지환경부
인사
입력 :2025/12/29 11:25
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲풍력산업과장 황윤길 ▲해상풍력발전추진단 프로젝트관리팀장 권기만
◇과장급 신규보임 ▲해상풍력발전추진단 인프라지원팀장 조진화
