李대통령, 29일부터 청와대서 집무...0시에 봉황기 게양

이재명 대통령이 29일부터 청와대에서 집무를 시작한다.

윤석열 정부가 대통령 집무실을 용산으로 이전한 이후 약 3년 7개월 만에 청와대 시대가 다시 열리게 됐다.

대통령실에 따르면 29일 오전 0시 대통령실을 상징하는 봉황기가 용산 대통령실에서 청와대로 자리를 옮겨 게양된다. 봉황기는 대통령의 집무실이 위치한 곳에 상시 게양된다.

대통령실의 공식 명칭도 청와대로 바뀌고, 업무표장도 과거 청와대 사용 로고로 복귀한다.

대통령실은 대통령과 참모들의 업무공간을 여민관으로 한데 모아 일하는 정부 기조를 이어간다. 대통령 집무실은 본관 외에도 핵심 참모인 3실장이 모인 업무동인 여민관에도 추가로 설치된다.

청와대 관저 공사는 끝나지 않아 이 대통령은 당분간 한남동 관저에서 청와대로 출퇴근할 예정이다.