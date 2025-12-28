인텔리빅스, 가족친화기업 인증 획득

영상분석 AI 전문기업 인텔리빅스(대표 최은수,장정훈)는 여성가족부 주관 가족친화기업 인증을 획득, 사람 중심의 인재경영 철학을 공식적으로 인정받았다고 26일 밝혔다.

인텔리빅스는 '직원이 곧 가족인 회사가 진정으로 일하고 싶은 회사'라는 경영 철학을 바탕으로, AI 기술 혁신과 함께 조직문화 혁신을 동시에 추진해 왔다. 회사는 직원의 삶의 안정과 행복이 곧 기업 경쟁력의 원천이라는 관점에서 일·가정 양립이 가능한 근무 환경을 지속적으로 구축해 왔다.

가족친화기업 인증은 출산·육아 지원, 유연근무제, 근로자 및 부양가족 지원 제도, 조직문화 전반을 종합적으로 평가해 부여되는 제도로, 인텔리빅스는 제도 운영의 실효성과 구성원 체감도 측면에서 높은 평가를 받았다.

인텔리빅스는 ▲개인 상황에 맞춘 시차출퇴근제 ▲부모 부양을 지원하는 효도수당 ▲연 1회 종합 건강검진 지원 ▲자녀 입학·생일 축하금 ▲장기근속 포상 제도 등 실질적인 가족친화 복지 제도를 운영하고 있다. 특히 연말에는 충분한 휴식 기간을 제공해 재충전과 몰입의 선순환 구조를 만들고 있다.

관련기사

최은수 대표는 “AI 기술기업의 지속 가능한 경쟁력은 알고리즘이 아니라 사람에게서 나온다”며 “직원이 가족처럼 존중받고, 일과 삶이 조화를 이루는 조직만이 초일류 기업으로 성장할 수 있다”고 강조했다. 이어 “인텔리빅스는 ‘일하고 싶은 회사’를 넘어 ‘함께 오래 가고 싶은 회사’를 목표로, 사람 중심 AI 기업의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 인텔리빅스는 비전AI와 생성형 AI를 결합한 차세대 통합관제 플랫폼 'Gen AMS'를 통해 공공안전, 산업안전, 국방·보안 분야에서 입지를 확대하고 있다. CES 2026 혁신상, 방산혁신기업100, AI선도 국가생산성대상, 대한민국 AI 혁신 그랑프리 대상 등을 수상하며 AI 산업을 선도하고 있다.