"수지도서관서 미디어숲 힐링"...스페이스몸, 31일까지 행사

예술치유 전문기업 스페이스몸이 지역 거점 문화공간인 용인시 수지도서관과 협력해 실감미디어 기반 예술치유 체험전시 ‘디지털숲 명상 오디세이’를 오는 31일까지 운영한다.

연말을 맞아 바쁜 일상을 보내는 도시인들이 늘어나는 가운데, 이번 전시는 도심 속 도서관을 심리적 휴식 공간으로 전환한 사례로 주목받고 있다. 해당 콘텐츠는 VR을 포함한 XR(확장현실) 기술을 기반으로, 물리적 공간과 디지털 미디어를 결합한 실감형 예술치유 프로그램이다.

이번 전시는 도서관 내 확충된 미디어 시설을 시민 대상 예술치유 공간으로 확장했다는 점이 특징이다. 스페이스몸은 전주대학교, 훈아티스와 함께 지난 8월 수지도서관과 업무협약(MOU)을 체결하고, 예술-기술 융합 특화 플랫폼 아트코리아랩 졸업기업 성과를 바탕으로 9월부터 차별화한 실감미디어 기반 문화프로그램을 제공해왔다.

실감미디어전시 ‘디지털숲 명상 오디세이’ 퍼포먼스 버전(사진=스페이스몸 제공)

2025 예술가의집 공동기획 프로그램으로 진행한 오프라인 예술치유 프로그램 ’치유의바다’(사진=스페이스몸 제공)

한 해를 마무리하는 12월, 정작 스스로를 돌아볼 여유가 없는 현대인들에게 이번 전시는 '25분의 마음여행'이라는 특별한 경험을 선사한다. 특히 낯선 디지털 기술을 시민들이 친숙하게 느낄 수 있도록 가족 명상 프로그램을 연계 운영, "스트레스 가득했던 생각의 스위치를 끄고 가족과 평화를 찾았다"는 이용자들의 호평을 받았다.

이번 실감미디어 체험 전시는 목소리 안내가 체험을 이끄는 나레이션 버전으로, 수지도서관을 방문하는 시민이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 일상적인 도서관 공간에서 미디어 기술을 접목한 예술치유 프로그램을 경험할 수 있도록 기획한 이번 전시는, 연말 시민들의 심리적 휴식과 정서적 안정을 도모하는 문화 프로그램으로 운영되고 있다.

관련기사

스페이스몸은 지난해 '디지털숲 명상 오디세이' 개발을 계기로, '실감형 문화관광 지산학 얼라이언스'에 공식 참여하며 광범위한 협력 기반을 마련했다. 수지도서관 성공 모델을 바탕으로 기업·대학·지역을 연계한 지속 가능한 예술치유 콘텐츠 개발 모델을 구축하고, 향후 전국 공공기관 및 도서관으로 확대 보급할 계획이다.

스페이스몸은 "도심 속 도서관이 디지털 기술을 통해 완벽한 휴식처로 변모하는 과정을 확인할 수 있었다"며 "내년에도 일상에서 누구나 명상과 웰니스 콘텐츠를 접할 수 있도록 다양한 확장 프로그램을 선보이겠다"고 밝혔다.