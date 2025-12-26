코웨이, 경영인증원 'AI 인증' 11개 제품 선정

종합 가전기업 코웨이는 정수기, 공기청정기, 스마트매트리스 등 11개 제품이 한국경영인증원이 주관하는 '2025 My, AI 인증'을 획득했다고 26일 밝혔다.

'My, AI' 인증은 AI 기술이 탑재된 제품과 서비스의 실제 생활 기여도를 평가하는 제도다. 소비자 조사를 통해 유용성과 편의성, 신뢰도 등을 종합 평가한다.

코웨이는 올해 '2025 My, AI 인증' 평가에서 정수기·공기청정기·비데·스마트 매트리스 전 제품군에서 총 11개 제품이 대거 선정됐다.

코웨이 아이콘 정수기2 (사진=코웨이)

수상 제품은 ▲아이콘 얼음정수기 시리즈 ▲아이콘 정수기2 ▲엘리트 빌트인 정수기 ▲노블 공기청정기2 ▲룰루 더블케어 비데2 시리즈 ▲비렉스 스마트 매트리스 시리즈 2종 등이다.

코웨이는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 케어 서비스를 결합한 '아이오케어 플러스(IoCare+)' 서비스를 통해 고객 맞춤 관리 기능을 고도화하고 있다.

해당 서비스는 고객의 일상을 관찰하고, 분석, 진단해 최적의 관리 솔루션을 제공하는 스마트 케어 플랫폼이다. 언제 어디서나 제품을 제어하고 소모품 상태까지 손쉽게 확인할 수 있는 스마트 관리 환경을 지원한다.

또한 AI 기술을 활용해 제품 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이상이 발견되면 해결 방법까지 안내하는 '스마트 진단 기능'을 주요 제품에 적용하고 있다.

코웨이 관계자는 "앞으로도 AI 기술을 더욱 고도화해 소비자의 일상에 새로운 가치를 더하는 혁신 제품과 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.