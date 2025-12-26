카카오게임즈, 청각장애인 초청 행사 실시

카카오게임즈(대표 한상우)는 임직원과 함께 청각장애인을 위한 뮤지컬 자막 제작 봉사와 관람 지원을 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 활동은 카카오게임즈 임직원이 자발적으로 참여하는 CSR 캠페인 ‘다가치 나눔파티’의 아홉 번째 사업으로, 지난 24일 서울시 충무아트센터에서 진행됐다. 이날 행사에는 국립서울농학교 중·고등부 학생 약 70명이 초청돼 뮤지컬 ‘한복 입은 남자’를 관람했다.

카카오게임즈는 공연 사전 행사로 수어 통역사를 배치해 청각장애인 관객을 대상으로 뮤지컬 관람 관련 사전 교육을 했다. 이번 교육에서는 공연의 주요 내용과 관람 규칙을 안내해 청각장애인 관객의 작품 이해도와 몰입도를 높였다는 것이 회사 측의 설명이다.

카카오게임즈는 국립서울농학교 중·고등부 학생 약 70명을 초청해 뮤지컬 ‘한복 입은 남자’ 관람을 지원했다.

공연 중에는 배리어프리 좌석에 설치된 전용 기기로 대사 자막부터 효과음과 배경음악의 분위기까지 텍스트로 표현했다.

이번 활동을 위해 카카오게임즈 임직원들은 공연에 앞서 배리어프리 자막 제작 활동에 직접 참여했다. 아울러 약 1천9백만원 규모 기부금도 조성해 경기사회복지공동모금회에 전달했다. 이 기부금은 청각장애인을 위한 뮤지컬 자막 제작 봉사활동 운영과 국립서울농학교 학생에게 공연 관람을 지원하는 것으로 활용됐다. 봉사활동 운영은 문화 접근성 개선을 전문으로 하는 수행기관 오롯플래닛이 맡았다.

카카오게임즈 관계자는 “다양한 사회공헌 활동을 통해 장애인 게임 접근성을 높이고 장애 인식 개선을 위한 노력을 지속해 왔다”며 “게임을 비롯한 다양한 콘텐츠 전반에서 누구나 제약 없이 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 접근성 향상에 대한 고민과 실천을 이어갈 것”이라고 전했다.